Stars Olivia Munn: So geht es ihr und Ehemann John Mulaney vor ihrem ersten Hochzeitstag

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 09:00 Uhr

Den Stars soll es aktuell etwas schwerfallen, miteinander Zeit zu verbringen.

Olivia Munn und John Mulaney soll es aktuell etwas schwerfallen, miteinander Zeit zu verbringen.

Die 44-jährige Schauspielerin wird in zwei Monaten ihren ersten Hochzeitstag mit dem ehemaligen ‚Saturday Night Live‘-Star John (42) feiern, gab jedoch zu, dass sie sich „kleine Momente“ gönnen müssen, um sich sehen zu können.

Die Darstellerin verriet in einem Interview mit ‚People‘: „Wir nehmen uns tagsüber kleine Momente, um einfach miteinander zu reden. Oder oft im Auto. Wenn ich irgendwohin fahre und er irgendwohin fährt, dann telefonieren wir einfach und tauschen uns aus.“ Munn fügte hinzu, dass sie und ihr Partner derzeit mit den Dreharbeiten ihrer jeweiligen Serien, in denen sie mitspielen, beschäftigt seien. Olivia erklärte: „Aber gerade ist es etwas schwierig, da wir beide so beschäftigt sind. Ich drehe gerade die zweite Staffel [von ‚Your Friends and Neighbors‘] und er macht seine Netflix-Serie [‚Everybody’s Live‘].“ Die ehemalige ‚Newsroom‘-Prominente, die mit Mulaney die Kinder Malcolm (3) und die sieben Monate alte Mei hat, fügte hinzu, dass sie sich nicht daran erinnern können, wann sie sich das letzte Mal keine Kindersendungen, sondern etwas für Erwachsene im Fernsehen angeschaut haben.