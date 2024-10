Musik Olivia Rodrigo: Großes Lob an Chappell Roan

Olivia Rodrigo and Chappell Roan - Oct 2024 - GUTS premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 14:00 Uhr

Die Sängerin schwärmt von ihrer Musikerkollegin, mit der sie gut befreundet ist.

Olivia Rodrigo bezeichnet Chappell Roan als große „Inspiration“.

Die 21-jährige Sängerin hat ein enges Verhältnis zu der ‚Good Luck, Babe!‘-Hitmacherin aufgebaut, die für sie auf ihrer ‚Guts World Tour‘ eröffnete, und ist dankbar für den Austausch, den sie über das Leben im Rampenlicht haben.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ berichtet Olivia: „Sie hat mir so viel über die Kunst beigebracht und darüber, wie man kreativ ist und wie man sich auf Tour um sich selbst kümmert. Sie ist einfach so wunderbar, sie erinnert mich immer daran, dass wir uns ständig verändern und man nie sein ganzes Leben lang in einer Ära feststeckt. Man kann sich immer wieder neu erfinden und kreativer sein und lustige Dinge tun. Ich liebe sie so sehr, sie ist eine Inspiration für mich.“

Im Gespräch mit ‚NME‘ verrät die ‚good 4 u‘-Interpretin weitere Tipps, die sie von Chappell gelernt hat. „Sie gibt mir tatsächlich so viele Ratschläge, wie ich auf mich selbst aufpassen und ich selbst sein kann in einer Branche, die manchmal so überwältigend ist. Ich schätze sie wirklich sehr. Wenn ich ihr Ratschläge gebe, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich bekomme eine Menge von ihr“, schwärmt die Musikerin.

Chappell verriet kürzlich, dass auch sie viel von Olivia gelernt hat. „Sie sagte mir: ‚Hör auf zu lesen. Lies gar nichts.‘ Ich hatte gerade wirklich mit dem Mobbing im Internet zu kämpfen. Ich wollte mich an Phoebe Bridgers wenden, um zu sehen, was sie tut, und ich habe Olivia gefragt, ob sie mit Billie [Eilish] gesprochen hat oder so“, berichtete die 26-Jährige gegenüber ‚The Independent‘.