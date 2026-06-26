Stars Olivia Rodrigo kauft Haus in London

Olivia Rodrigo at British Summertime Hyde Park June 2025 8 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin ist ein großer England-Fan und besitzt nun ein Zuhause in London.

Olivia Rodrigo hat sich ein Haus in London gekauft, um künftig mehr Zeit in Großbritannien verbringen zu können.

Die Popsängerin, die in Kalifornien geboren und aufgewachsen ist, hat bereits mehrfach ihre Liebe zu England zum Ausdruck gebracht, nachdem sie viel Zeit in der britischen Hauptstadt verbracht hatte. Nun hat sie dort ihre erste Immobilie erworben. Im Interview mit BBC verriet die 23-Jährige: „Ich würde ehrlich gesagt gern noch mehr Zeit in London verbringen. Ich habe mir tatsächlich gerade hier eine Wohnung beziehungsweise ein Haus gekauft, was wirklich aufregend ist. Ich hoffe, dass ich längere Zeit am Stück hier sein und all die schönen Seiten des englischen Lebens genießen kann.“

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtete, dass Olivia einen siebenstelligen Betrag für eine Immobilie „in einer gehobenen Wohngegend“ Londons ausgegeben hat. Ein Insider fügte hinzu: „Olivia möchte mehr Zeit in London verbringen, weil sie das Gefühl hat, hier wie ein ganz normaler Mensch behandelt zu werden.“ In der britischen Metropole gebe es nicht denselben Promi-Rummel wie in den USA, was die Musikerin sehr genieße. „Wenn sie hier ist, lebt sie wie eine ganz normale Frau Anfang zwanzig – sie geht in Cafés und Bars und macht lange Spaziergänge“, berichtete der Insider. „Genau das braucht sie, um ein authentisches Leben zu führen und ehrliche Musik zu machen.“

Olivia, die zuvor mit dem in London geborenen Schauspieler Louis Partridge liiert war, sprach bereits früher mit BBC über ihre Liebe zu London. Die ‚drop dead‘-Interpretin erklärte, dass sie sich dort ein normales Leben ermöglichen könne. „Hier fühle ich mich so normal, irgendwie richtig erwachsen. Ich kann zu Fuß in den Pub gehen und Freunde treffen. Es ist eine Stadt, in der Spontaneität wirklich gefördert wird“, schwärmte sie. Außerdem seien die Menschen in London „viel geselliger“ als in Südkalifornien. Mittlerweile hat Olivia sogar gelernt, mit dem britischen Regen umzugehen. „Es wäre kein richtiger englischer Sommer ohne Regen“, scherzte sie.