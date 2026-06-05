Stars Olivia Rodrigo: Liebe als Inspirationsquelle

Olivia Rodrigo at Spotify Billions Club show in Barcelona - Avalon - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 09:00 Uhr

Olivia Rodrigos Beziehung zu Louis Partridge war für die Sängerin eine „unerschöpfliche Quelle der Inspiration“.

Die 23-Jährige war von 2023 bis Ende 2025 mit Partridge zusammen, und Rodrigo gibt zu, dass ihre Romanze als Inspiration für ihr neues Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ diente.

Rodrigo erzählte dem Magazin ‚Dazed‘: „Dieses Album handelt von meiner ersten Beziehung als Erwachsene; es geht darum, wie ich in Echtzeit entdecke, wie romantische Liebe aussieht. Ich hatte zuvor schon Beziehungen, die auf eine jugendliche Art wirklich aufregend und turbulent waren, aber dies war meine erste echte Beziehung als ‚große Frau‘.“

Olivia Rodrigo erklärte, intime Beziehungen seien für sie eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Sie halte einem einen Spiegel vor und zeige Seiten der eigenen Persönlichkeit, die man unter anderen Umständen möglicherweise nie kennenlernen würde. Gleichzeitig räumte die Sängerin ein, dass es ihr anfangs schwergefallen sei, Songs für ihr neues Album zu schreiben, weil sie in ihrem Privatleben so glücklich gewesen sei. Dennoch seien die besten Liebeslieder und Gedichte ihrer Ansicht nach stets von einer gewissen Traurigkeit, Sehnsucht oder Angst geprägt. Selbst ihr Song ‚Drop Dead‘ enthalte ein Element der Unsicherheit und das Bedürfnis nach Bestätigung. Auch in den glücklichsten Momenten stelle man sich die Frage, ob dieses Glück von Dauer sein werde. Genau darin liege für sie die Widersprüchlichkeit des Lebens, in dem sich Freude und Angst stets die Waage hielten.

Darüber hinaus sprach Rodrigo über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms. Obwohl sie in den vergangenen Jahren enorme Erfolge gefeiert habe, habe das Aufwachsen in der Öffentlichkeit ihre persönliche Entwicklung in gewisser Weise gehemmt. Niemand könne perfekt sein, betonte sie, auch wenn sie selbst sehr hohe Ansprüche an sich stelle.