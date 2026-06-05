Stars Olivia Rodrigo: Freunde halfen ihr durch den Liebeskummer

Olivia Rodrigo - AVALON - LA - March - 2025 - VF Oscars Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 14:00 Uhr

Olivia Rodrigo stützte sich nach ihrer Trennung von Louis Partridge auf ihre Freunde.

Die 23-jährige Sängerin war von 2023 bis Ende 2025 mit Partridge zusammen, und Rodrigo hat nun einige Tipps geteilt, wie man über eine schmerzhafte Trennung hinwegkommt.

Als sie gebeten wurde, ein paar Ratschläge zum Thema Trennung zu geben, sagte sie gegenüber ‚Dazed‘: „Meine Güte, das ist, als würde ein Blinder einen Blinden führen! Ich bin ja nicht gerade Mrs. Beziehung. Ich bin nicht besonders weise und klug. Aber ich glaube schon, dass es am besten ist, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Ich weiß nicht, was ich in schwierigen Zeiten getan hätte, wenn ich keine tollen Freunde gehabt hätte.“

Die Musikerin – die sich nur ungern öffentlich konkret über ihre Beziehungen äußert – glaubt auch, dass eine Trennung eine großartige Gelegenheit zum Lernen sein kann. „Ich glaube auch, dass eine Trennung eine wirklich tolle Gelegenheit sein kann, dein Leben in eine Richtung zu lenken, die besser zu dir passt. Das ist so ein schöner Aspekt einer Beziehung. Selbst wenn es nicht ewig hält und man nicht heiratet, lohnt es sich total. Durch keine andere Erfahrung lernt man mehr über sich selbst. Es ist eine sehr unverfälschte Erfahrung“, so die Sängerin weiter.

Rodrigo hat nach eigenen Worten gelernt, mit Enttäuschungen deutlich gelassener umzugehen als noch in ihrer Jugend. Sie zeigte sich überzeugt, dass Liebeskummer heute nicht mehr dieselbe Wucht habe wie damals, als sie 17 Jahre alt gewesen sei. Rückblickend beschrieb sie die Trennung, die sie in diesem Alter erlebt habe, als eine der schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens.

Mit zunehmendem Alter und wachsender Lebenserfahrung habe sie jedoch gelernt, Zurückweisungen weniger persönlich zu nehmen. Das gelte nicht nur für die Liebe, sondern ebenso für berufliche Rückschläge oder Enttäuschungen im Freundeskreis. Wer älter werde und mehr Erfahrungen sammle, entwickle mit der Zeit eine größere Gelassenheit im Umgang mit solchen Situationen.