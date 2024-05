Musik Olivia Rodrigo: Sie ist Songwriterin des Jahres

Olivia Rodrigo GUTS World Tour Kick Off - Palm Desert - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 18:00 Uhr

Olivia Rodrigo und ihr langjähriger Kollege Dan Nigro wurden zu den ASCAP-Songwritern des Jahres 2024 ernannt.

Die beiden Musiker, die gemeinsam an Olivias Album ‚Guts‘ aus dem Jahr 2023 sowie an ihrem Debüt ‚Sour‘ aus dem Jahr 2021 gearbeitet haben, wurden bei der jährlichen Preisverleihung der American Society of Composers, Authors and Publishers am Mittwoch (8. Mai) im Houdini Estate in Los Angeles für ihr Songwriting-Talent ausgezeichnet. Sie erhielten den Preis ‚Songwriter of the Year‘ für ihre Tracks ‚Vampire‘ und ‚Bad Idea, Right?‘.

ASCAP sagte in einer Erklärung: „Olivia Rodrigo und Daniel Nigro sind ein wahres Pop-Dreamteam. Nachdem sie mit ‚Sour‘ die Welt im Sturm erobert hatten, legten die beiden 2023 mit einem echten modernen Meisterwerk nach: ‚Guts‘. Ihr kühnes, vom Grunge inspiriertes zweites Album brachte Kritikerlob, Mainstream-Besessenheit, eine ausverkaufte Welttournee und Hits, die die Charts anführten.“

Nigro bedankte sich für die Ehrung in einem Post auf Instagram und schrieb: „Vielen Dank an ASCAP, dass sie Olivia und mich zu Songwritern des Jahres ernannt haben. Ich bin heute sehr dankbar.“ Olivia wurde bereits 2022 als Songwriterin des Jahres ausgezeichnet. Zuvor hatte sie in einem Interview mit dem ‚Time‘-Magazine über ihre Liebe zum Songwriting gesprochen und gesagt: „Junge Frauen werden ständig miteinander verglichen“, sagte sie. „Ich bin das ‚neue Ding‘ oder ‚diese Frau trifft jene Frau‘, und das kann reduzierend wirken. Ich bin einfach Olivia. Ich mache mein eigenes Ding. Es ist bedeutungsvoll, wenn die Leute das erkennen. Songwriting ist das, was ich in meinem Leben am ernstesten nehme. Es ist auch persönlich am befriedigendsten. Im Kern geht es in all meinen Songs um mich, meine Erfahrungen und meine Gefühle. Es ist auch eine wichtige Lektion, wie man sein eigenes Narrativ kontrollieren kann.“