Musik Olivia Rodrigo: Sie kündigt das „Ende der ,Guts’-Ära“ an

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour - Netflix - World Premiere - Arrivals BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 16:00 Uhr

Olivia Rodrigo verriet, dass sie das „Ende der ,Guts‘-Ära“ erreicht hat.

Der 21-jährige Popstar veröffentlichte im September 2023 ihr zweites Album und war in diesem Jahr mehrere Monate auf ihrer ,Guts World Tour’-Tournee unterwegs, wobei sie jetzt aber erklärte, dass die Herausgabe eines begleitenden Netflix-Konzertfilms bedeutet, dass sie bereit dazu sei, zu etwas Neuem überzugehen.

Die Musikerin erzählte in einem Interview gegenüber ,Rolling Stone’: „Ich denke, dass es das Ende der ,Guts’-Ära ist! Ich liebe diese Ära so sehr. Es hat so viel Spaß gemacht, etwas zu erschaffen und mit den Fans zu teilen. Ich bin so dankbar dafür, dass die Fans ,Guts‘ so angenommen haben, wie sie es getan haben. Ich habe nach ,Sour‘ so viel Druck gespürt, etwas zu machen, das darauf folgen könnte, und das ist eine echt gewaltige Aufgabe. Ich bin stolz auf das Album und ich bin echt stolz auf die musikalischen Elemente, die wir erforschten, und so stolz auf die Songtexte. Die Tatsache, dass die Leute es so angenommen haben, bedeutet mir einfach so viel, und ich freue mich wirklich auf eine Pause und auf das, was kommt.” Und obwohl die ,bad idea right’-Sängerin auf ihrer Tournee neue Songs geschrieben hat, ist sie sich nicht sicher, ob die Lieder jemals veröffentlicht werden, da sie die Texte als „Form der Selbstfürsorge“ verfasste: „Manchmal ist es schwer zu schreiben, wenn man ständig unterwegs ist und sich nicht besonders geerdet fühlt. Aber ich habe unterwegs die Chance gehabt, ein paar Songs zu schreiben. Songwriting ist für mich eine Form der Selbstfürsorge. Es ist so wie Tagebuchschreiben oder eine Therapie. Es lässt alles so viel weniger überwältigend erscheinen.”