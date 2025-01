Musik Olivia Rodrigo: Sie und Stevie Wonder treten beim FireAid-Konzert auf

Olivia Rodrigo - Varietys Hitmaker Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 16:00 Uhr

Die Künstler gehören zu den neuesten Acts, die sich dem Line-up des FireAid-Konzerts angeschlossen haben.

Olivia Rodrigo und Stevie Wonder gehören zu den neuesten Acts, die sich dem Line-up des FireAid-Konzerts angeschlossen haben.

Die beiden Künstler haben zugesagt, bei den Shows mit zwei Veranstaltungsorten zu performen, die am 30. Januar im Inuit Dome und im Kia Forum in Los Angeles stattfinden werden, um Spenden für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Kalifornien zu sammeln.

Weitere Stars, die sich dem Event anschließen, sind Alanis Morissette, John Fogerty, die Black Crowes und Graham Nash sowie die bereits zuvor angekündigten Musiker Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Nicks, Katy Perry und Sting. Gwen Stefani wurde zuvor aufgeführt, aber inzwischen wurde bestätigt, dass die Sängerin nach einer zehnjährigen Pause ihre Band No Doubt für die Veranstaltung erneut zusammenbringen wird. In einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account des Events wurde zuvor angekündigt: „Zwei Veranstaltungsorte. Ein Abend. Ihre Lieblingskünstler kommen für Musik und Solidarität zusammen.

Die Shows werden um 18 Uhr anfangen. Der Ticketverkauf beginnt am 22. Januar um 12:00 Uhr … Spenden an FireAid …”