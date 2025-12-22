Stars Olivia Rodrigo und Louis Partridge haben sich angeblich getrennt

Bang Showbiz | 22.12.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars gehen nach zwei Jahren Beziehung offenbar getrennte Wege.

Olivia Rodrigo und Louis Partridge haben sich Berichten zufolge nach zwei Jahren Beziehung getrennt.

Es heißt, die Popsängerin und der Schauspieler – die seit 2023 ein Paar waren – hätten sich „vor ein paar Wochen“ getrennt. Ein Insider enthüllte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Sie waren ein so schönes Paar, deshalb waren Menschen, die sie kennen, schockiert, als sie davon hörten. Es waren keine einfachen Wochen für sie, und sie haben entschieden, dass es im Moment besser ist, getrennte Wege zu gehen.“

Der Insider behauptete außerdem, dass Olivia in Tränen ausgebrochen sei, als sie am Samstagabend (20. Dezember) bei der ‚Sexy Santa‘-Weihnachtsparty von Sängerin Lily Allen im legendären Londoner Stringfellows-Stripclub über die angebliche Trennung sprach. „Olivia war auf Lilys Party und sehr emotional, als sie darüber gesprochen hat“, fügte der Insider hinzu. „Ihre Freunde haben sie aufgefangen, aber es war einfach ziemlich hart. Es ist im Moment wirklich traurig.“

Weder Olivia noch Louis haben bestätigt oder dementiert, dass ihre Beziehung vorbei ist. Im September sagte der 22-Jährige, er könne damit „umgehen“, vor allem als Olivias Freund bekannt zu sein. Auf die Frage, wie er es finde, „Mr. Olivia Rodrigo“ genannt zu werden, erklärte der ‚Enola Holmes‘-Star gegenüber ‚Variety‘: „Ich bin sehr glücklich, und ich denke, sie ist es auch – also ist in unserer Welt alles gut.“

Im März 2024 erklärte Louis, dass er sein Liebesleben nicht „in der Öffentlichkeit“ führen wolle. Der ‚Paddington 2‘-Schauspieler sagte der britischen ‚Vogue‘: „Zwischen zwei Menschen passiert schon genug – da braucht man nicht noch die Stimmen von Tausenden anderen im Kopf. Ich glaube, für sie ist es deutlich schlimmer als für mich. Ich kann noch ein bisschen ein normales Leben führen. Auf sie sind unzählige Augen gerichtet.“