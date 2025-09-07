Stars Olivia Wilde datet Ellie Gouldings Ex Caspar Jopling

Olivia Wilde - Leaving The Late Late Show With Stephen Colbert - New York City - September 21st 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2025, 12:38 Uhr

Die Schauspielerin turtelt wieder - ihr Neuer ist der Ex-Mann von Popsängerin Ellie Goulding.

Olivia Wilde bändelt mit Caspar Jopling an.

Die Schauspielerin und Regisseurin – die zuletzt mit Harry Styles zusammen war – wurde letzte Woche in London dabei gesehen, wie sie den Ex-Mann von Ellie Goulding leidenschaftlich küsste. Berichten zufolge sind die beiden seit Anfang Juli zusammen und genossen seitdem mehrere heimliche Dates in Notting Hill.

Der 33-jährige Kunsthändler soll Olivia in das Restaurant The Pelican und dessen Schwesterpub Fat Badger eingeladen haben – beide Lokale gehören zu seinen Investitionen. Dort konnte Caspar die 41-Jährige relativ ungestört treffen. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Mail on Sunday‘: „Diese Pubs haben es Caspar ermöglicht, monatelang heimlich eine weltberühmte Schauspielerin zu daten. Sie bekommen immer die besten Plätze – kleine, abgeschiedene Ecken im Dunkeln, die für Prominente reserviert sind.“

Die Romanze der beiden Stars scheint immer ernster zu werden. „Sie gehen meistens ins Fat Badger zu ihren Date Nights, weil es ein Pub nur auf Einladung ist, mit einer geheimen Raucherterrasse oben. Caspars Freunde glauben, dass sie sich ineinander verlieben“, fügte der Vertraute hinzu.

Im vergangenen Jahr trennte sich Caspar nach fünf Jahren Ehe von Ellie Goulding. Zusammen mit der Sängerin hat er einen Sohn. Inzwischen ist Ellie mit dem 28-jährigen US-Schauspieler Beau Minniear liiert. Olivia wiederum hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Verlobten, ‚Ted Lasso‘-Star Jason Sudeikis. Nach der Trennung war sie zwei Jahre lang mit Harry Styles liiert, bis sie sich 2022 trennten.