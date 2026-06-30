Stars Olivia Wilde: Co-Star bewahrte sie vor einer Katastrophe

Olivia Wilde - CinemaCon 2022 - Caesars Palace - April 26 2022 - Gabe Ginsberg - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 11:00 Uhr

Olivia Wilde „verdankt Walton Goggins ihr Leben“, nachdem er sie nach einem Unfall am Set gerettet hatte.

Die 42-jährige Schauspielerin Olivia Wilde hat im Podcast ‚Armchair Expert‘ von einem dramatischen Reitunfall während der Dreharbeiten zum Science-Fiction-Western ‚Cowboys and Aliens‘ (2011) berichtet. Ihren Angaben zufolge verdankt sie ihrem Co-Star Walton Goggins möglicherweise sogar ihr Leben.

Wilde erinnerte sich daran, dass sie gemeinsam mit Daniel Craig und Harrison Ford für eine Actionszene mit hoher Geschwindigkeit durch die Wüste ritt. Hinter den Hauptdarstellern galoppierte eine Herde von rund 40 Pferden, die den Angriff gegen die Außerirdischen in der Filmszene darstellen sollte. Da die Dreharbeiten zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund zwei Monaten liefen, seien alle Beteiligten sehr selbstbewusst und ehrgeizig gewesen.

Während des Ritts bemerkte Wilde einen etwa zwei Meter tiefen Graben vor sich. Sie ging davon aus, dass ihr Pferd das Hindernis überspringen würde – genau das geschah auch. Allerdings wurde sie bei dem Sprung auf ungewöhnliche Weise aus dem Sattel geschleudert. Ohne Helm, da ihre Filmfigur eine Frau des Wilden Westens verkörperte, schlug sie mit dem Kopf und dem Rücken auf dem Boden auf. Besonders gefährlich war, dass sie hinter einem Erdwall zum Liegen kam. Dadurch konnten die zahlreichen Pferde, die hinter ihr herangaloppierten, sie nicht sehen. Zudem erschwerte eine dichte Staubwolke die Sicht zusätzlich. Wilde erinnerte sich daran, wie sie ihr Ohr auf den Boden legte und das Donnern der herannahenden Hufe hörte. In diesem Moment sei sie überzeugt gewesen, dass die Pferde sie überrennen würden.

Doch genau in dieser kritischen Situation reagierte Walton Goggins geistesgegenwärtig. Er erkannte die Gefahr, ritt mit seinem Pferd zwischen Wilde und die heranstürmende Herde und lenkte die Tiere von ihr weg. Dadurch verhinderte er, dass sie von den galoppierenden Pferden erfasst wurde. Rückblickend sagte Wilde, Goggins habe ihr bei den Dreharbeiten vermutlich das Leben gerettet – eine Tat, für die sie ihm bis heute zutiefst dankbar ist.