Moderator verkündet seinen Abschied Peter Kloeppel: „Ich wäre gerne so anarchistisch wie Jan Böhmermann“ Peter Kloeppel verabschiedet sich nach über 30 Jahren im kommenden August von „RTL Aktuell“. Neben seiner TV-Rente gibt der Moderator in einem ausführlichen Interview auch bekannt, dass er in besonderen Situationen gerne so wäre wie sein Kollege Jan Böhmermann.