Stars Olly Murs: Seit der Geburt seines zweiten Babys hat er sich ’sehr verändert‘

Olly Murs - Variety Club Showbusiness Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 18:00 Uhr

Der britische Sänger wurde im vergangenen Monat zum zweiten Mal Vater.

Olly Murs gesteht, dass er unter mehr Ängsten leidet, seit er zweifacher Vater ist.

Der britische Popsänger begrüßte letzten Monat gemeinsam mit seiner Frau Amelia Tank sein zweites Baby, Sohn Albert, auf der Welt. Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ enthüllte er, dass er jetzt, da seine Familie gewachsen ist, „ständig besorgt“ ist.

Olly – der mit Amelia außerdem die 18 Monate alte Tochter Madison hat – verriet am Rande der ‚Variety Club Showbusiness Awards 2025‘ am Sonntag (19. Oktober): „Es hat mich definitiv sehr verändert! Auf einmal – ich weiß nicht, was es ist – man schaltet sozusagen diesen Modus frei: ‚Okay, ich bin jetzt Vater.‘ Und plötzlich denkt man über Dinge ganz anders nach. Man will seine Familie beschützen. Man ist ständig auf der Hut. Man traut niemandem.“

Sogar im Supermarkt sei er dauernd in Alarmbereitschaft. „Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir gesagt hat: ‚Du wirst jetzt für den Rest deines Lebens ständig besorgt sein.‘ Aber es ist eine schöne Sorge. Und ich liebe es, ihnen beim Wachsen zuzusehen und ihnen neue Dinge beizubringen“, versicherte der ‚Troublemaker‘-Interpret.

Auf die Frage, ob es schwierig sei, sich um zwei kleine Kinder gleichzeitig zu kümmern, antwortete der 41-Jährige: „Ehrlich gesagt war es bisher gar nicht so schwierig, denn, na ja – es gibt zwei von uns und zwei Kinder. Wenn Maddie nicht bei mir ist, ist sie bei ihrer Mama. Und wenn ich Albert habe … also, wir sind quasi permanent in Manndeckung.“

Laut Olly stört es seine Tochter nicht, dass seit Alberts Geburt so viel Aufmerksamkeit auf ihrem kleinen Bruder liegt. „Sie war weder eifersüchtig noch irgendwie anders auffällig – sie freut sich einfach, dass da jetzt noch ein Baby im Raum ist, und das ist großartig“, plauderte der ehemalige ‚X Factor‘-Gewinner aus. „Wir freuen uns total darauf, sie zusammen aufwachsen zu sehen und hoffen, dass sie sich super verstehen werden.“