Musik One Direction-Reunion: Louis Tomlinson besucht Konzert von Zayn Malik

Zayn Malik and Louis Tomlinson at This Is Us Event Nov 2013 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Ex-Boyband-Stars feierten eine besondere Reunion in Los Angeles.

Louis Tomlinson hat diese Woche das Konzert seines ehemaligen One Direction-Kollegen Zayn Malik besucht.

Am Mittwoch (29. Januar) trat der ‚Pillowtalk‘-Interpret in der Shrine Exposition Hall in Los Angeles auf. Auf der Bühne richtete er eine besondere Grußbotschaft ans Publikum. „Heute Abend ist etwas Besonderes. Ein alter Freund von mir ist heute Abend für mich da“, informierte der 32-Jährige die Fans. Die brachen sofort in lautes Kreischen aus.

Zayn wollte Louis‘ genauen Aufenthaltsort nicht preisgeben, um zu vermeiden, dass alle Fans auf einmal zu ihm stürmten. In einem viralen Social-Media-Clip fügte er hinzu: „Er ist hier irgendwo versteckt. Ich möchte seinen Aufenthaltsort nicht verraten, aber Louis ist heute Abend hier.“ Der ehemalige Boyband-Star hatte One Direction 2015 verlassen, ein Jahr bevor sie ihre Auszeit ankündigten, die bis heute anhält.

Zayn und Louis wurden zuletzt am selben Ort gesehen, als sie im November der Beerdigung ihres verstorbenen Bandkollegen Liam Payne in Buckinghamshire beiwohnten. Auch Harry Styles und Niall Horan erschienen zur Trauerfeier.

Der tragische Verlust von Liam – der im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben kam- führte dazu, dass Zayns erste Solo-Tournee verschoben wurde, damit er um seinen Freund trauern konnte.

Am ersten Abend seiner verschobenen ‚Stairway to the Sky Tour‘ in der O2 Academy im nordenglischen Leeds zeigte der ‚Dusk Till Dawn‘-Sänger eine emotionale Hommage an Liam. Während Zayns Song ‚Stardust‘ lief, wurde auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund mit einem roten Herz und den Worten „Liam Payne 1993 – 2024. Ich liebe dich, Bruder“ eingeblendet.