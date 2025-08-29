Film Orlando Bloom: Gewichtsverlust für ‚The Cut‘-Rolle löste Erschöpfung, Paranoia und Zwangsgedanken aus

Orlando Bloom - Gran Turismo Photo Call - Cannes - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 14:00 Uhr

Orlando Bloom hatte nach dem Gewichtsverlust von über 23 Kilo für seine neueste Filmrolle mit Erschöpfung, Paranoia und Zwangsgedanken zu kämpfen.

Der 48-jährige Schauspieler verkörpert einen Ex-Boxer in dem kommenden Psychodrama ‚The Cut‘ und hat jetzt verraten, dass die Vorbereitung auf den Film seine körperliche und geistige Gesundheit stark beeinträchtigt habe.

„Ich bin einfach erschöpft gewesen. Ich hatte keine Energie und keine Gehirnleistung mehr“, sagte Bloom sagte in einem neuen Interview mit ITV. „Ich war einfach nur hungrig, geistig und körperlich. Es war schrecklich, mit mir zusammen zu sein.“ Der Star fügte hinzu, dass er mit dem Ernährungsberater Philip Goglia zusammengearbeitet habe, der auch Stars wie Christian Bale berät. Er sagte, dass Goglia seine täglichen Mahlzeiten von drei auf zwei reduziert habe. Bloom fügte hinzu: „Plötzlich wurden mir all diese Lebensmittel weggenommen und mein Proteinpulver war das Letzte. Ich dachte nur: ‚Nein! Nimm das nicht.‘ Dann habe ich mich in den letzten drei Wochen im Grunde darauf beschränkt, nur noch Thunfisch und Gurke zu essen.“ Der Schauspieler sagte, dass die extreme Diät bei ihm zu Paranoia und Zwangsgedanken geführt habe: „Wir sollten richtig essen, schlafen und auf uns selbst aufpassen.“