Stars Oscar-prämierter Produzent Jeremy Thomas mit 77 Jahren gestorben

Jeremy Thomas - AVALON - Rome - Oct 2015 - Rome Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Der Oscar-prämierte britische Filmproduzent Jeremy Thomas ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Der Produzent von Filmen wie ‚The Last Emperor‘ und ‚Sexy Beast‘ starb am Freitag (11. September) nur wenige Tage vor der Premiere seines jüngsten Projekts. Sein Team teilte mit, Thomas sei in seinem Landhaus in Oxfordshire im Kreis seiner Familie und Angehörigen „friedlich verstorben“. Seine Karriere erstreckte sich über mehr als fünf Jahrzehnte und machte ihn zu einer der angesehensten Persönlichkeiten des britischen und internationalen Kinos.

Nach Bekanntwerden seines Todes würdigten zahlreiche Weggefährten den Produzenten. Sein Freund Jon Thompson, der unter anderem an ‚Mission: Impossible III‘ arbeitete, zeigte sich auf X „zutiefst traurig“. Thomas sei ein bemerkenswerter Mensch gewesen und habe ihm im Laufe der Jahre enorm geholfen.

Besonders erinnerte sich Thompson an eine außergewöhnliche Geste der Großzügigkeit. Thomas habe ihm einst den gesamten Drehbuchkatalog von Natural Nylon für die symbolische Summe von einem Pfund verkauft. „Ich werde für seine Freundschaft, seine Freundlichkeit und seine Unterstützung immer dankbar sein“, schrieb Thompson. Auch Paul Ridd, CEO und Festivaldirektor des Edinburgh International Film Festival, würdigte Thomas. „Der Verlust von Jeremy Thomas ist enorm – für die Filmkultur und für die Welt“, schrieb er. Thomas sei ein außergewöhnlich großzügiger Unterstützer des Festivals gewesen und hinterlasse ein beeindruckendes Vermächtnis.

Thomas arbeitete im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen renommierten Regisseuren zusammen, darunter Bernardo Bertolucci, David Cronenberg und Matteo Garrone. Seinen größten Oscar-Erfolg feierte er 1988 mit ‚The Last Emperor‘. Bertoluccis Biografiedrama über Puyi, den letzten Kaiser von China, gewann damals neun Oscars, darunter den Preis für den besten Film. Zu Thomas‘ weiteren Produktionen zählen Bertoluccis ‚The Sheltering Sky‘ aus dem Jahr 1990, Cronenbergs ‚Crash‘ von 1996, Jonathan Glazers Spielfilmdebüt ‚Sexy Beast‘ aus dem Jahr 2000, Ben Wheatleys ‚High-Rise‘ von 2015 sowie Garrones ‚Pinocchio‘ aus dem Jahr 2019.

Der Produzent starb nur drei Tage vor der Premiere von ‚Bad Lieutenant: Tokyo‘, seiner Zusammenarbeit mit dem japanischen Filmemacher Takashi Miike. Der Film soll am 14. September beim Toronto International Film Festival gezeigt werden.

Thomas wurde 2006 von der Europäischen Filmakademie mit einem Europäischen Filmpreis für herausragende europäische Leistungen im Weltkino ausgezeichnet. In der New Year Honours List 2009 wurde er zudem für seine Verdienste um die Filmindustrie zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Geboren wurde Thomas im Juli 1949 in London in eine Familie mit enger Verbindung zum Filmgeschäft. Sein Vater Ralph Thomas führte bei zahlreichen ‚Doctor‘-Filmen Regie, sein Onkel Gerald Thomas inszenierte sämtliche ‚Carry On‘-Filme. Thomas war von 1977 bis 1981 mit Claudia Frohlich verheiratet. 1982 heiratete er Vivien Coughman.