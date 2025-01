Stars Oscars 2025: Bekanntgabe der Nominierungen wegen Waldbränden in L.A. verschoben

Oscar statue stands on Hollywood Boulevard in front of Dolby Theatre - Avalon - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 11:00 Uhr

Die Bekanntgabe der Nominierungen für die diesjährige Oscarverleihung ist aufgrund der schweren Waldbrände in Los Angeles verschoben worden.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wies darauf hin, dass die Frist für die Abstimmung wegen der verheerenden Brände in der Gegend von Pacific Palisades in Kalifornien, bei dem mehrere Prominente ihr Zuhause verloren haben, verlängert wurde, weil „so viele“ ihrer Mitglieder an dem Ort leben, was schätzungsweise 6.000 der 10.000 Mitglieder ausmacht.

Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge hieß es in einem Brief zur Abstimmung für die Academy Awards 2025: „Wir wollen denjenigen, die von den verheerenden Bränden in Südkalifornien betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen. So viele unserer Mitglieder und Kollegen in der Branche leben und arbeiten in der Gegend von Los Angeles und wir denken an Sie. Angesichts der Situation wollen wir Sie über eine Verlängerung des Abstimmungszeitraums für die Oscar-Nominierungen informieren sowie aktuelle Informationen zu den Oscar-Shortlist-Screenings, den Oscar-Bake-Offs und dem Academy Museum für Sie bereitstellen.“ In dem Brief wurde hinzugefügt: „Die Abstimmung für die Nominierungen der 97. Oscar-Verleihung startete heute Morgen um 9:00 Uhr PT. Wir werden das Abstimmungsfenster um zwei Tage verlängern, um den Mitgliedern mehr Zeit dafür zu geben, ihre Stimme abzugeben. Die Abstimmung endet jetzt am Dienstag, den 14. Januar um 17:00 Uhr PT. Deshalb verschieben wir unsere Ankündigung der Oscar-Nominierungen von Freitag, den 17. Januar auf Sonntag, den 19. Januar. Weitere Informationen zur Ankündigung folgen in Kürze.“