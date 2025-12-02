Musik Ozzy Osbourne erhält posthum besonderen Award von Birmingham

Ozzy Osbourne appears at Tower Records in New York City - 22 March 2005 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 19:00 Uhr

Ozzy Osbourne wird posthum mit dem Lord Mayor’s Award von Birmingham geehrt.

Die Auszeichnung, eine der höchsten Bürgerehrungen der Stadt, wird am 3. Dezember – Ozzy Osbournes 77. Geburtstag – an seine Familie überreicht. Stellvertretender Bürgermeister Ken Wood übernimmt die Übergabe, während Bürgermeister Zafar Iqbal MBE der Familie Kondolenzbücher überreicht. Die Ehrung würdigt Ozzys Beitrag zur kulturellen und musikalischen Identität Birminghams.

Der in Aston geborene Musiker wurde in den 70er-Jahren als Frontmann der Heavy-Metal-Pioniere Black Sabbath weltberühmt und startete anschließend eine erfolgreiche Solokarriere. Über fünf Jahrzehnte hinweg verkaufte er mehr als 100 Millionen Tonträger, gewann fünf Grammys und wurde zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – eine Ehre, die nur 27 Künstlern zuteil wurde.

Seine Verbindung zur Stadt blieb stets eng. Seine Ausstellung ‚Working Class Hero‘ im Birmingham Museum and Art Gallery zog seit Juli fast 400.000 Besucher an. Zudem wurden er und seine Bandkollegen in diesem Jahr mit der Freedom of the City geehrt, kurz vor ihrem Abschiedskonzert ‚Back To The Beginning‘.

Die Familie Osbourne erklärte: „Wir sind tief berührt, diese Auszeichnung zu erhalten. Ozzy wurde von den Menschen in Birmingham so geliebt, und es ist schön zu sehen, welchen Einfluss er in seiner Heimatstadt hatte.“ Bürgermeister Zafar Iqbal MBE nannte ihn „einen stolzen und sehr vermissten Sohn Birminghams“. Ken Wood ergänzte: „Ozzy Osbourne war mehr als eine Musikikone — er war ein stolzer Sohn Birminghams, dessen Einfluss die ganze Welt erreichte.“

Ozzy Osbourne starb im Juli im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit, darunter seine öffentlich bekannte Parkinson-Erkrankung.