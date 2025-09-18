Stars Ozzy Osbourne hatte ‚ein großartiges Leben‘

Ozzy Osbourne appears at Tower Records in New York City - 22 March 2005 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 09:00 Uhr

Ozzy Osbourne genoss ein erfülltes Leben.

Der Star von Black Sabbath verstarb im Juli im Alter von 76 Jahren, doch der Sänger gab kurz vor seinem Tod zu, dass er sich erfüllt gefühlt habe.

In einem Trailer zu seiner neuen Dokumentation ‚Escape from Now‘ sagt er: „Wenn mein Leben zu Ende geht, kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ich hatte ein großartiges Leben.“ Der Musiker kämpfte in seinen letzten Lebensjahren mit der Parkinson-Krankheit. In der Dokumentation reflektierte der Sänger über seinen Gesundheitszustand. „Das Problem beim Älterwerden ist, dass ich früher aus Spaß Tabletten genommen habe. Jetzt nehmen wir sie, um am Leben zu bleiben“, so Osbourne.

Der Film konzentriert sich auch auf Osbournes Abschiedsauftritt im Villa Park in Birmingham im Juli, der weniger als einen Monat vor seinem Tod stattfand. In der Zusammenfassung des Dokumentarfilms heißt es: „Mit detaillierten Schilderungen seiner zahlreichen korrigierenden Operationen, seiner sich verschlimmernden Gesundheitsprobleme und der fortschreitenden Auswirkungen seiner Parkinson-Diagnose liefert ‚Ozzy: No Escape from Now‘ ein mutiges, ungeschöntes und nachvollziehbares Porträt eines Mannes und zeigt, wie Ozzy’s anhaltende chronischen Schmerzen seine psychische Gesundheit beeinträchtigten und seine Musik in dieser Zeit beeinflussten.“

Die Pläne für den Dokumentarfilm wurden Anfang des Jahres bekannt gegeben, wobei Sharon Osbourne – Ozzy’s Ehefrau – das Projekt als „ehrliche Darstellung“ seiner gesundheitlichen Probleme beschrieb.