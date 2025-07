Film Ozzy Osbourne: Ein Biopic ist in Arbeit Ein Biopic über Ozzy Osbourne ist in Arbeit. Der 76-jährige Black-Sabbath-Rocker spielte am Samstag (5. Juli) sein letztes Konzert aller Zeiten im Villa Park in Birmingham, aber das bedeutet nicht, dass Fans komplett von ihm Abschied nehmen müssen. Sein Sohn Jack Osbourne verriet nun, dass ein „ungefilterter“ Film über das außergewöhnliche Leben seines Vaters möglicherweise […]