Ruhmeshalle der Musik-Stars Cher, Ozzy Osbourne & Co: Das sind die Neuzugänge der „Hall of Fame“ Bei der nächsten Aufnahmezeremonie in die „Rock and Roll Hall of Fame“ ziehen wieder einige große Namen in die Ruhmeshalle ein. Neben Cher und Ozzy Osbourne wird dort auch Acts wie Mary J. Blige, A Tribe Called Quest und Kool & the Gang die Ehre zuteil.