Musik Ozzy Osbourne plante ein neues Album

Bang Showbiz | 10.11.2025, 11:00 Uhr

Der verstorbene Black Sabbath-Rocker wollte eine weitere Platte aufnehmen.

Ozzy Osbourne hatte kurz vor seinem überraschenden Tod im Juli vor, an einem neuen Album zu arbeiten.

Der Black Sabbath-Frontmann verstarb im Sommer – nur wenige Wochen, nachdem er die Band für ein großes Reunion-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham zusammengebracht hatte. Nun wurde bekannt, dass er nach diesem letzten Auftritt ein weiteres Album aufnehmen wollte. Der 76-Jährige hatte bereits seinen langjährigen Gitarristen Zakk Wylde gebeten, mit ihm ins Studio zu gehen.

Wylde erzählte gegenüber ‚NJ.com‘: „Er schrieb mir: ‚Zakk, lass uns noch ein Album machen. Ich habe es geliebt, als du damals in deiner Allman-Brothers- und Skynyrd-Phase warst, als wir ‚No More Tears‘ gemacht haben – es war heavy, aber melodischer, nicht einfach nur brachial.‘ Also sagte ich: ‚Okay, Oz, was immer du willst.'“ Zu den Aufnahmen kam es tragischerweise nie.

Osbourne beendete aber noch die Arbeit an seiner Autobiografie ‚Last Rites‘ sowie an einer BBC-Dokumentation. Wylde fügte hinzu: „Wir haben das Konzert gespielt, er hat sein Buch fertiggestellt, sie haben die Doku gedreht, und dann meinte er: ‚Okay, ich bin raus.‘ Er hat alles zu Ende gebracht, was er noch zu tun hatte – und dann sagte er: ‚So, ich bin fertig.'“

Der Gitarrist sprach auch über seinen letzten gemeinsamen Auftritt mit der Rocklegende beim Black Sabbath-Reunion-Gig und erklärte, dass ihm damals nicht klar war, dass es ihr letztes Konzert zusammen sein würde. „Allein die Tatsache, dass er sich die Kraft dafür genommen hat – das zeigt, was für ein Kämpfer er war. Egal, welche Hindernisse es gab, für uns waren das immer nur kleine Hürden, die wir überwinden würden.“ Wylde ergänzte: „Ich dachte also nicht: ‚Oh, das ist das letzte Mal, dass ich Oz sehe.‘ Ich dachte einfach, wir spielen die Show, und wer weiß, was danach kommt? Man bleibt immer positiv bei so was…“