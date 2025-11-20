Stars Ozzy Osbourne: Sein ältester Sohn von Trauerzug berührt

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 14:00 Uhr

Ozzy Osbournes ältester Sohn bekommt „Gänsehaut“, wenn er an den „beeindruckenden“ Trauerzug seines Vaters denkt.

Der Rocker von Black Sabbath verstarb im Juli nach einer Reihe von Gesundheitsproblemen und wurde in seiner Heimat England in einer privaten Zeremonie beigesetzt, nachdem ein Trauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham gezogen war. Louis Osbourne, dessen Mutter die erste Frau des Sängers, Thelma Riley, ist, gab zu, dass er nicht mit einer so großen Menschenmenge gerechnet hatte, die der Musiklegende die letzte Ehre erweisen wollte.

In dem Podcast ‚Trying Not To Die‘ seines Halbbruders Jack Osbourne sagte er: „Ich dachte einfach, dass es da vor der Black-Sabbath-Brücke für eine halbe Kilometer Strecke nur zwei, drei Leute nebeneinander geben würde – und dass es richtig voll wird. Als wir auf die Straße zukamen und in die Straße einbogen – ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, es war verdammt verrückt! Die Leute kletterten auf Laternenpfähle, hingen aus den Fenstern, standen auf Bushaltestellen, um einen Blick zu erhaschen. Es war beeindruckend.“

Louis Osbournegab zu, dass es eine schöne Erfahrung war, die Menschenmenge zu sehen, und dass er dadurch ein besseres Verständnis für den „kulturellen Einfluss“ bekam, den Ozzy über die Jahre hatte. Er sagte: „Ich wusste, dass die Leute ihn liebten, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie viele und wie sehr. Es war in vielerlei Hinsicht eine demütigende Erfahrung.“