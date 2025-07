Stars Ozzy Osbourne: Seine Autobiografie wird ‚unzensiert‘ sein

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2025, 11:19 Uhr

Die Memoiren des verstorbenen Black Sabbath-Rockers werden im Oktober veröffentlicht.

Ozzy Osbournes Autobiografie wird „brutal ehrlich“ sein.

Der Black Sabbath-Star verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Seine kommende Autobiografie wird die Höhen und Tiefen seines Lebens beleuchten – einschließlich des Affären-Skandals, der 2016 beinahe seine Ehe mit Sharon Osbourne zerstörte.

Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Dieses Buch war im Grunde Ozzys letzte Beichte und enthält viele Passagen, in denen er seine Affäre bereut. Da er in seinem Leben immer brutal ehrlich war, wurde entschieden, dass kein Wort verändert wird – selbst nicht in Bezug auf schmerzhafte Zeiten und die Auswirkungen seiner Affäre auf Sharon.“

Die TV-Moderatorin soll ein Vorwort zu dem Buch schreiben, das den Titel ‚Last Rites‘ trägt. „Sharon ist eine starke Frau, und den Verlegern ist klar, dass sie ihre persönliche Handschrift in diesem Buch hinterlassen möchte. Das Vorwort zu schreiben, wird für sie auch eine Art innerer Reinigungsprozess sein – und ein Weg, Ozzy zur Ruhe zu betten“, fügte der Insider hinzu.

Die Autobiografie, die im Oktober erscheinen soll, erzählt die „noch nie zuvor enthüllte Geschichte von Ozzys Abstieg in die Hölle“. Im Klappentext heißt es laut ‚The Sun on Sunday‘: „Dabei blickt er auf sein außergewöhnliches Leben und seine Karriere zurück – einschließlich seiner Ehe mit Sharon – und beschreibt, was es ihn gekostet hat, für das triumphale ‚Back to the Beginning‘-Konzert wieder auf die Bühne zurückzukehren.“ Der Auftritt wurde weltweit gestreamt und war zugleich Ozzys letztes Wiedersehen mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen.