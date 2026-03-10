Stars Ozzy Osbournes Malibu-Villa bei Waldbränden zerstört

Ozzy Osbourne appears at Tower Records in New York City - 22 March 2005 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 18:00 Uhr

Ozzy Osbournes Malibu-Villa wurde bei Waldbränden zerstört.

Das ehemalige Haus von Ozzy Osbourne in Malibu ist bei den verheerenden Waldbränden, die im vergangenen Jahr über Kalifornien hinwegfegten, „abgebrannt“.

Der Black-Sabbath-Star besaß früher ein Strandgrundstück in dem Küstenort, verkaufte es jedoch 2012 für knapp unter 8 Millionen Dollar. Kurz darauf entschied sich der Rocker, mit seiner Frau Sharon zurück nach Großbritannien zu ziehen – noch vor seinem Tod im Juli 2025. Sein Sohn Jack Osbourne hat nun enthüllt, dass das Haus bei der Katastrophe verloren ging. Während eines Auftritts im Podcast ‚Jamie Kennedy’s Hate to Break It to Ya‘ sagte Jack: „Er hatte ein Haus in Malibu, das jetzt abgebrannt ist. Ja, sie sind rechtzeitig rausgekommen. Also nein, eigentlich haben sie zu früh verkauft. Sie hätten es kurz vor den Bränden verkaufen sollen, dann wären sie fein raus gewesen.“

Moderator Jamie fragte, ob sie das Haus verkauft hätten, weil sie es nicht oft genug genutzt hätten. Jack antwortete: „Das Ironische ist: Sie haben es in dem Jahr verkauft, in dem meine Tochter geboren wurde. Und dann fing es an – weil wir ein Baby hatten – da fragt man sich: Was macht man jetzt? Lass uns an den Strand fahren. Seit wir Kinder haben, waren wir unglaublich oft am Strand.“ Jack gab außerdem zu, dass er aus den „Fehlern“ seines Vaters gelernt habe, denn es gab Zeiten, in denen der verstorbene Black-Sabbath-Star „kein besonders guter Elternteil“ gewesen sei. Der 40-jährige TV-Star sprach offen über seine Beziehung zu seinem Vater und erklärte, dass ihre Bindung nicht immer die stärkste gewesen sei – vor allem wegen dessen langjähriger Suchtprobleme. Dennoch sei er entschlossen, sowohl aus den guten als auch aus den schlechten Erfahrungen zu lernen, um selbst ein besserer Vater für seine eigenen Kinder zu sein. Im Podcast ‚Leave No Doubt Fatherhood‘ erklärte Jack – Vater von vier Töchtern: „Es gab Zeiten, da war [Ozzy] kein besonders guter Vater. Er stammt aus einer Zeit, in der Väter sich nicht wirklich um die Erziehung gekümmert haben.“

Trotzdem ist Jack überzeugt, dass die schwierigen Erfahrungen mit seinem Vater Ozzy und seiner Mutter Sharon ihm helfen können, während er selbst seine Kinder großzieht: Pearl, Andy und Minnie mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly sowie Maple mit seiner jetzigen Frau Aree Gearhart. Er fügte hinzu: „Ich glaube, ein großer Teil des Elternseins besteht darin, aus den Fehlern der eigenen Eltern zu lernen. Man sucht sich heraus: ‚Das fand ich gut, dass meine Eltern das gemacht haben‘ und ‚Das hat mir nicht gefallen‘. Und das ist okay, denn unsere Eltern haben dasselbe getan. Mein Vater hat mich ganz anders erzogen, als sein eigener Vater ihn erzogen hat.“