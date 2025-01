Neue Hoffnung? Paartherapie begonnen: „Bauer sucht Frau“-Stars kämpfen um ihre Ehe

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Anna und Gerald Heiser kämpft um seine Ehe. (sv/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 10:50 Uhr

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna und Gerald Heiser gehen offen mit ihren Eheproblemen um. Das Paar hat sich professionelle Hilfe gesucht. Nach den ersten Therapiestunden sieht Anna einen Hoffnungsschimmer.

Anna (34) und Gerald Heiser (39) stecken in einer tiefen Ehekrise. Kampflos wollen die "Bauer sucht Frau"-Stars ihre Beziehung aber nicht aufgeben. Um ihre Probleme in den Griff zu bekommen, haben sie sich auch professionelle Hilfe gesucht. Nach der zweiten Sitzung beim Paartherapeuten gibt Anna Heiser ein Update auf Instagram.

Video News

"Bauer sucht Frau"-Paar auf dem richtigen Weg?

"Diese Sitzungen sind emotional aufwühlend und unglaublich anstrengend – doch genauso wichtig", erklärt die 34-Jährige in einem langen Post auf Instagram. Aber das Paar scheint auf einem guten Weg zu sein. "Es ist kein einfacher Weg, aber es fühlt sich an, als würden wir endlich in die richtige Richtung gehen."

Im Dezember 2024 hatte Anna Heiser ihre Eheprobleme auf Instagram öffentlich gemacht. Auch in der Jubiläumsshow von "Bauer sucht Frau", die am 16. Januar bei RTL ausgestrahlt wurde, sprach das Paar offen über seine Ehekrise. Wir lieben uns nach wie vor", betont Anna im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (56), räumt aber auch ein: "Wir gehen uns auch auf die Nerven." Doch das gehe ja jedem Ehepaar so.

Anna Heiser setzt Deadline zur Eherettung

Rund eine Woche vor der Ausstrahlung des "Bauer sucht Frau"-Jubiläums hatte Anna auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ihrer Eherettung eine Deadline setzt. "Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten. Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen", erklärte sie.

Bis dahin werde sie mit Gerald in die Paartherapie gehen. Diese scheint nun nach der zweiten Sitzung Anna neue Hoffnung zu geben. "Wir fangen an zu verstehen, wo unsere Schwächen liegen und woran wir arbeiten müssen", schreibt sie in ihrem aktuellen Post.