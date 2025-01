Anlässlich der Burns Night Palast teilt neues Porträt von König Charles III. im Schottenrock

König Charles III. posiert in der Bibliothek von Schloss Balmoral. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 19:01 Uhr

Der Palast hat ein neues Porträt von König Charles III. veröffentlicht. Das Foto zeigt den Monarchen im Schottenrock. Grund dafür ist ein besonderer Anlass.

Der Buckingham Palast hat anlässlich der Burns Night, einem schottischen Feiertag zum Gedenken des Dichters Robert Burns (1759-1796), ein neues Porträt von König Charles III. (76) veröffentlicht. Das Foto zeigt den britischen Monarchen in einem traditionellen Schottenrock, kombiniert mit einem beigen Jackett und Weste sowie einer Krawatte in Tartanmuster.

Das Foto wurde von Fotografin Millie Pilkington, die schon mehrfach für die Royal Family gearbeitet hat, im Herbst 2024 aufgenommen. Es zeigt Charles in der Bibliothek des schottischen Schlosses Balmoral in Aberdeenshire, wo die Königsfamilie üblicherweise ihre Sommerferien verbringt. Charles ist vor einer Wand mit Büchern zu sehen und hat seine Hand auf einen Stapel Bücher gelegt. "Ich wünsche allen, die heute Abend feiern, eine frohe Burns Night", heißt es dazu.

König Charles III. in neuen Tartanmuster

Laut britischen Medienberichten wurde 1966, zum 18. Geburtstag des damaligen Prinzen von Wales, ein ähnliches Porträt von Charles veröffentlicht, auf dem er im Schottenrock im traditionellen Balmoral-Tartanmuster und mit Tweedblazer in der Bibliothek in Balmoral an einen roten Lederstuhl gelehnt posiert.

Demnach bestehen die Krawatte und der Schottenrock des Monarchen in seinem aktuellen Porträt aus dem "King Charles III Tartan", das 2023 eigens von der Scottish Tartans Authority für den König geschaffen wurde. Es besteht aus den Farben Grün, Rot und Dunkelblau. Erstmals hatte er dieses vergangenen September bei den Braemer Highland Games öffentlich getragen.

Das für Tartans typische Karomuster entsteht beim Weben. Seit dem frühen 19. Jahrhundert werden die Muster repräsentativ für die Zugehörigkeit zu einem schottischen Clan genutzt. In Schottland gibt es sogar ein offizielles Tartanregister, das die Zugehörigkeit eines Musters und eines Familienclans festhält.