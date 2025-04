Musik Amy MacDonald: Ihr neuer Song ‚We Survive‘ handelt von den Schattenseiten des Partylebens

Amy Macdonald - Variety Showbiz awards - Oct 2016 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 09:00 Uhr

Amy MacDonald erzählte, dass ihre neue Musik von der „dunkleren Seite“ des Feierns inspiriert worden sei.

Die 37-jährige Sängerin wird im Juli nach einer fünfjährigen Pause ihr neues Album ‚Is This What You’ve Been Waiting For?‘ veröffentlichen.

Die Sängerin erklärte jetzt, dass es in ihrem neuen Song ‚We Survive‘ darum gehe, inmitten der Schwierigkeiten in ihrer schottischen Heimat trotzdem eine gute Zeit zu haben. Die Künstlerin verriet in einem Interview mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „‚We Survive‘ wurde ursprünglich von zwei meiner engsten Freunden inspiriert, die absolute Partylöwen sind, und ich fragte mich: ‚Wie machen die das immer noch?'“. MacDonald fügte hinzu, dass sich die Menschen in Schottland auf eine Party freuen würden, weil alles andere „ein bisschen besch***en“ sei. Die Musikerin sagte: „Es geht auch um die dunklere Seite. Schottland hat kein besonders gutes Verhältnis zur Partykultur. Aber die Leute freuen sich auf eine Party, da alles andere für uns ein bisschen besch***en ist.“ Die ‚This Is The Life‘-Hitmacherin hat eine Reihe von Tourdaten vor sich und erklärte nach einem Auftritt in der Schweiz, wie „wichtig“ es für sie sei, wieder auf Tournee zu gehen.