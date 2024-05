Glamouröser Auftritt in New York Pamela Anderson: Für ihre Met-Gala-Premiere trägt sie wieder Make-up

Pamela Anderson feierte am 6. Mai 2024 ihre Premiere bei der Met Gala. Dazu kam sie in Oscar de la Renta und mit Make-up. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 06:31 Uhr

Von Jennifer Lopez über Sarah Jessica Parker bis hin zu Kim Kardashian: Bei dem wichtigsten Mode-Event des Jahres, der Met Gala in New York, lieferten sich die Stars einmal mehr ein Schaulaufen in den spektakulärsten Outfits. Erstmals war 2024 Pamela Anderson dabei - und überraschte geschminkt.

Pamela Anderson (56) hat für ihr Met-Gala-Debüt ihre Make-up-Pause unterbrochen. Die "Baywatch"-Ikone der 90er Jahre schritt am 6. Mai in einem Kleid von Oscar de la Renta über den grün-beigefarbenen Teppich des Fashion-Spektakels im New Yorker Metropolitan Museum of Art – und trug dazu Wimperntusche, Lippenstift und Co.

Glamour-Look für die Met Gala

Die Blondine war zum ersten Mal bei dem Event, das diesmal das Motto "The Garden of Time" (zu deutsch: Der Garten der Zeit) hatte. Sie zeigte auf den legendären Stufen der Met Gala ein atemberaubendes Kleid von Oscar de la Renta mit einem Kopfschmuck aus Kunstleder von Noel Stewart. Ihr ätherisches Kleid bestand aus einem gerafften Oberteil, einem verträumten Rock und einer dramatischen Schleppe.

Dazu kombinierte sie als Pandora-Botschafterin Schmuck der Marke. So trug sie rosa und weiße Diamanten, ihre Halskette fiel ihr über den Rücken.

Besonders war aber vor allem ihr Gesicht: Denn eigentlich setzt die einstige Sexbombe seit Jahren auf einen natürlichen Look und hat sich zuletzt nur ungeschminkt gezeigt. Doch für die Met Gala ließ sie sich ein glamouröses, strahlendes Make-up verpassen, für das laut "People" Visagistin Pat McGrath verantwortlich zeichnete. Ihr langes, blondes Haar stylte Friseur Orlando Pita zu einer lockeren Hochsteckfrisur im 90er-Jahre-Stil – passend zum Gala-Motto versehen mit Federn.

Einen Tag zuvor war Anderson noch ohne Make-up zu Anna Wintours (74) Pre-Met-Dinner erschienen. Sie trug dazu einen eleganten Partyrock mit silbernen Kettengliedern und ein übergroßes weißes Button-Down-Hemd im Boyfriend-Stil mit asymmetrischem Kragen und extragroßen Manschetten.

Weitere Stars auf der legendären Treppe

Wie Pamela Anderson feierte auch Schauspieler Jeff Goldblum (71) sein Debüt bei der Met Gala. Ein Wiedersehen nach vielen Jahren gab es hingegen mit diesen Promis: Schauspielerin Meg Ryan (62) erschien seit 2001 mal wieder zu dem Fashion-Event, Model Linda Evangelista (58) kehrte nach acht Jahren zurück, und auch Demi Lovato (31) war zuletzt 2016 bei der Met Gala. Sängerin Kylie Minogue (55) glänzte nach zehnjähriger Abwesenheit in einem schimmernden Kleid von Diesel-Designer Glenn Martens.