Film Pamela Anderson: Kontakt zu vielen tollen Regisseuren

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2024, 11:00 Uhr

Die ‚Baywatch‘-Ikone hat mit ihrer Darstellung in ‚The Last Showgirl‘ begeistert.

Pamela Anderson ist nach ‚The Last Showgirl‘ mit einer Reihe von Regisseuren in Kontakt.

Die ‚Baywatch‘-Ikone hat für ihre Darstellung in dem Drama erstmals in ihrer Karriere eine Nominierung für den Golden Globe erhalten. Da Pam gerne weitere Filmrollen übernehmen würde, freut sie sich über den sogenannten Award-Buzz. Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet die Schauspielerin: „Es ist aufregend, denn ich möchte weiterhin arbeiten.“ Trotz ihrer langjährigen Karriere wird Pamela bei Preisverleihungen noch immer von Lampenfieber begleitet. Dazu erklärt sie: „Es wird besser, aber es ist immer noch ein bisschen hart diese Räume zu betreten und Menschen zu sehen, die man so lange bewundert hat. Man streckt seine Hand aus, schüttelt ihnen die Hand und hat ein Gespräch. Es ist beängstigend und hart, aber es ist aufregend. Ich fordere mich selbst dazu heraus, das zu tun.“

Dass sie erst so spät in ihrem Leben für die begehrte Trophäe nominiert wurde, findet die 57-Jährige nicht schlimm. „Zeit ist eine Illusion“, so Pam weiter. „Manchmal fühlt es sich so an, als hätte nur ein Tag zwischen ‚Baywatch‘ und heute gelegen. Es ist hart darüber nachzudenken, wie viel Zeit verstrichen ist. Was habe ich in den letzten paar Jahrhunderten gemacht, um jetzt hier zu sein? Nochmal, es ist alles sehr surreal, aber ich freue mich sehr darüber jetzt hier in diesem Moment zu sein.“