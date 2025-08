Stars Pamela Anderson schwärmt von Liam Neeson

Pamela Anderson - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 09:00 Uhr

Pamela Anderson hat Liam Neeson dafür gelobt, dass er sie während der Dreharbeiten zum Reboot von ‚Die nackte Kanone‘ beruhigt hat.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin (58) ist Berichten zufolge in einer Beziehung mit Neeson (73), dem Star aus ‚Schindlers Liste‘, und lobte nun in einem Interview mit der ‚New York Times‘ ihren Co-Star dafür, dass er ihr bei den Dreharbeiten zu der Cop-Komödie geholfen hat, ihre Nerven zu behalten.

„Er hat so viel Charme und so viel Charisma, dass man einfach in ihn hineinfällt. Ich kann es nicht erklären, weil ich das noch nie erlebt habe“, schwärmte Anderson. Die Schauspielerin hat sich während der Dreharbeiten auch manchmal unsicher gefühlt, doch Neesons ruhige Präsenz am Set habe sie stets beruhigen können. Sie sagte, er habe ihr während der Dreharbeiten immer wieder gesagt: „Du machst das toll“.

Der neue ‚Die nackte Kanone‘-Film ist ein Reboot der klassischen amerikanischen Krimi-Franchise, die ursprünglich durch Leslie Nielsen berühmt wurde. Neeson übernimmt die Hauptrolle als Detective Frank Drebin Jr., während Anderson seine Geliebte Beth spielt – eine Frau, die davon überzeugt ist, dass ihr Bruder ermordet wurde, was die beiden auf ein absurdes Abenteuer quer durch Los Angeles führt.

Neeson, der für dramatische und actionlastige Rollen in Filmen bekannt ist, gab zu, dass er Zweifel hatte, eine Komödie zu spielen. Er gab der ‚New York Times‘ gegenüber zu: „Ich halte mich selbst nicht für witzig-komisch, aber ich liebe es, zu lachen.“