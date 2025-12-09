Stars Pamela Anderson und Liam Neeson waren ‚kurz romantisch verbunden‘

Pamela Anderson and LiamNeeson July 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 19:30 Uhr

Pamela Anderson hat bestätigt, dass sie eine kurze Romanze mit Liam Neeson hatte.

Die beiden wurden Anfang des Jahres miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie gemeinsam ‚The Naked Gun‘ gedreht hatten. Allerdings war diese Liebesgeschichte offenbar nur von kurzer Dauer.

„Wenn ihr es unbedingt wissen musst: Liam und ich waren für kurze Zeit romantisch miteinander verbunden, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten“, sagte Pamela jetzt gegenüber ‚People‘. Sie schilderte auch, dass sie eine „intime Woche“ in Liams Haus in New York verbrachten: „Ich hatte mein eigenes Zimmer. Unsere Assistenten kamen vorbei, sogar Familie.“

Nach ihrer „verlorenen romantischen Woche“ trennten sie sich wieder, um an anderen Projekten zu arbeiten. Bei der Promo-Tour kamen sie sich erneut näher, und Pamela fand es amüsant, dass Außenstehende von einem PR-Stunt ausgingen. Sie sagte: „Wir hatten Spaß … Ich musste lachen, wenn Leute sagten: ‚Das ist ein PR-Stunt.‘ Ich dachte: ‚Ein PR-Stunt? Das ist echt. Wir haben echte Gefühle.‘ Ich verehre Liam, aber ehrlich: Wir sind bessere Freunde.“

Pamela erzählte außerdem, sie sei vor dem ersten Treffen nervös gewesen und habe Liam mit selbstgebackenem Sauerteigbrot und Muffins beeindruckt. Liam bestätigte, dass Pamela ihn sofort in den Bann gezogen habe: „Ich dachte: ‚Wow, sie ist wunderschön.‘ Aber sie hatte auch diesen wunderbaren Sinn für Albernheit und Menschlichkeit … Wir hatten sofort eine Leichtigkeit miteinander.“