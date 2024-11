Stars Pamela Anderson: Zur Selbstfindung zurück nach Kanada

Pamela Anderson zog zurück nach Kanada, um sich selbst neu zu entdecken.

Die 57-jährige Schauspielerin verließ Hollywood im Jahr 2020 und zog nach Vancouver Island, British Columbia. Sie beschloss, umzuziehen, um sich wieder mit der Person zu verbinden, die sie wirklich ist, weit weg von den Erwartungen anderer.

Im Gespräch mit ‚Women‘s Wear Daily‘ (WWD) sagte die ‚Baywatch’-Ikone jetzt: „Ich denke, man könnte sagen, es war eine Heimkehr, um wirklich auf mein Leben zu schauen und mich daran zu erinnern, wer ich war – nicht das, was andere Leute mir sagen. Und ich wollte nicht, dass irgendetwas, was mir passiert ist, mich definiert. Ich wollte, dass das, was ich tue, mich definiert… All diese Erkenntnisse kamen mir im Rosengarten.“

Die Darstellerin hat in letzter Zeit ein Wiederaufleben ihrer Karriere erlebt, mit dem neuen Film ‚The Last Showgirl‘ und einer bevorstehenden Rolle im neuen ‚Naked Gun‘-Film. Pamela begrüßt die Tatsache, dass es jetzt noch einmal ihre Zeit sei. Sie sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Genau wie bei diesem Film, den ich mache, weiß ich auch nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Sterne günstig stehen, und wenn man nur lange genug an sich selbst glaubt … Lass das kleine Feuer immer brennen. Weißt du, Timing ist alles. Das scheint also meine Zeit zu sein, also nutze ich sie.“