Papst Franziskus inmitten der großherzoglichen Familie im Palast in Luxemburg. (the/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 16:40 Uhr

Papst Franziskus hat sich bei seinem Aufenthalt in Luxemburg mit der gesamten Großherzogsfamilie im Palast getroffen. Dabei ist ein gut gelauntes Familienfoto entstanden.

Papst Franziskus (87) hat dem Großherzogtum Luxemburg am Donnerstag (26. September) einen Besuch abgestattet. Ein Highlight seiner Auslandsreise war seine Stippvisite im Palast in Luxemburg, bei dem das Oberhaupt der katholischen Kirche mit der großherzoglichen Familie für ein Foto posierte. Der Papst sitzt dabei lächelnd auf einem Stuhl zwischen Prinzessin Amalia (10) und Prinz Liam (7). Die beiden Enkelkinder des Großherzogpaares werden wiederum von ihren Großeltern Henri von Luxemburg (69) und Großherzogin Maria Teresa (68) flankiert.

Die ganze Adelsfamilie für den Papst vereint

In zweiter Reihe hat sich der Rest der Großfamilie bestehend aus mehreren Generationen aufgereiht: Henri und Maria Teresa von Luxemburg haben insgesamt fünf Kinder, die ihnen neben Amalia und Liam noch weitere Enkelkinder geschenkt haben. Prinzessin Alexandra (33) nahm zusammen mit ihrem Ehemann Nicolas Bagory (35) am Treffen mit dem Papst teil. Ihr erstes Kind kam erst im Mai 2024 zur Welt, fehlt aber auf dem Foto.

Neben ihr posierte ihr Bruder Félix von Luxemburg (40) mit seiner Ehefrau Claire (39). Die Eltern von Prinzessin Amalia und Prinz Liam wurden erst im Januar 2024 zum dritten Mal Eltern. Direkt hinter dem Papst sind auf dem Foto Erbherzog Guillaume von Luxemburg (42) und seine Frau Stéphanie (40) zu sehen. Sie tragen jeweils einen ihrer Söhne auf dem Arm, Prinz Charles (*2020) und Prinz François (*2023). Daneben stehen schließlich Prinz Sébastian (32), Prinz Gabriel (18), Prinz Noah (17) und Prinz Louis (38).

Papst reist weiter nach Belgien

Der Besuch von Papst Franziskus ist der erste Papst-Besuch in Luxemburg seit knapp 40 Jahren. Zuletzt hatte Papst Johannes Paul II. das Land im Jahr 1985 besucht. Neben dem Treffen mit der großherzoglichen Familie und weiteren Programmpunkten wie einer Fahrt im Papamobil durch die Stadt Luxemburg fand zudem eine Audienz mit Premierminister Luc Frieden statt. Am Abend reist der 87-jährige Geistliche mit dem Flugzeug weiter nach Belgien. Abschluss einer mehrtägigen Reise ist am Sonntag eine große Messe im Stadion in Brüssel.