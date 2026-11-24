Stars Paris Hilton gesteht großen Fehler mit ihrem Mini-Schwein

Paris Hilton - Brighton & Hove Pride on the Park Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 14:00 Uhr

Paris Hilton gesteht einen großen Fehler mit ihrem angeblichen Mini-Schwein.

Paris Hilton hat aus einer ungewöhnlichen Erfahrung mit einem Haustier gelernt.

Die Hotelerbin legte sich einst ein sogenanntes Mikroschwein zu, das angeblich besonders klein bleiben sollte. Doch aus dem niedlichen Ferkel wurde ein ausgewachsenes Schwein mit einem Gewicht von rund 90 Kilogramm. Deshalb musste die 45-Jährige für ihr tierisches Familienmitglied ein neues Zuhause finden. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Times‘ erinnerte sich Hilton an die Anschaffung des Princess Piggelette getauften Vierbeiners. Als das Tier noch klein war, habe sie es besonders ins Herz geschlossen. „Als sie noch ein Baby war, war sie winzig und unglaublich süß. Sie lag mit mir im Bett und kuschelte sehr gerne“, erzählte die Unternehmerin. Allerdings habe ihr damals niemand erklärt, dass die Bezeichnung Mikroschwein irreführend sei. Die Züchter hätten ihr versichert, das Tier werde höchstens fünf Kilogramm, wiegen. Tatsächlich entwickelte sich Princess Piggelette ganz anders. „Sie wurde am Ende 90 Kilo schwer. Sie war riesig. Größer als ich“, berichtete Hilton.

Obwohl sie ihr Haustier sehr geliebt habe, sei ein Zusammenleben unter diesen Umständen irgendwann nicht mehr möglich gewesen. Deshalb brachte sie das Schwein auf die Ranch ihrer Familie. Heute würde sie anderen Menschen dringend davon abraten, sich ein solches Tier für die Wohnung anzuschaffen. „Es gibt keine Mikroschweine. Glaubt nicht, was die Züchter erzählen. Sie bleiben nicht bei fünf oder zehn Pfund, wie behauptet wird“, warnte Hilton. Ihr Rat sei eindeutig: „Holt euch kein Schwein, wenn ihr nicht auf einer Ranch oder einem Bauernhof lebt.“ Auch sogenannte Teacup-Schweine, die als besonders kleine Tiere vermarktet werden, seien ihrer Ansicht nach ein falsches Versprechen.

Paris’ Begeisterung für Tiere ist dennoch ungebrochen. Aktuell gehören fünf Hunde namens Diamond, Baby, Ether, Crypto und Iconic zu ihrem Haushalt. In der Vergangenheit hatte Hilton außerdem Katzen, Frettchen, Ziegen, Ratten, Mäuse und sogar kleine Eichhörnchen.