Stars Hayden Panettieres Mutter erklärt, warum sie nicht zur Beerdigung kam

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 10:00 Uhr

Hayden Panettieres Mutter erklärt, warum sie nicht zur Beerdigung kam.

Der Tod von Hayden Panettiere hat nicht nur bei ihren Fans, sondern auch innerhalb ihrer Familie tiefe Spuren hinterlassen.

Bei der Trauerfeier für die Schauspielerin im September fehlte ausgerechnet ihre Mutter Lesley Vogel. Nun hat sie erstmals ausführlicher erklärt, warum sie der Gedenkveranstaltung fernblieb. Ihre Begründung: Sie wollte keinen Streit provozieren.

Der aus den Serien ‚Heroes‘ und ‚Nashville‘ bekannte Star starb am 16. August im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer Überdosis. Die Schauspielerin wurde in einem Anwesen in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina tot aufgefunden. Am 19. September nahmen Freunde und Angehörige bei einer Gedenkfeier in Malibu, Kalifornien, Abschied von ihr. Unter den Trauergästen waren ihr Vater Skip Panettiere, ihre frühere Serienkollegin Connie Britton und Hotelerbin Paris Hilton. Ihre Mutter hingegen fehlte.

Zunächst war berichtet worden, Lesley Vogel habe wegen eines nicht näher bezeichneten familiären Notfalls nicht teilnehmen können. Im Interview mit ‚Inside Edition‘ räumte sie nun jedoch ein, dass sie sich bewusst gegen einen Besuch entschieden hatte. „Ich bin nicht hingegangen, weil ich wusste, dass einige der Menschen dort glauben wollten, ich sei eine schreckliche Mutter, weil Hayden wütend auf mich war und entsprechende Aussagen gemacht hatte“, erklärte sie. Sie habe außerdem keinen zusätzlichen Konflikt auslösen wollen. „Ich wollte einfach kein Öl ins Feuer gießen. Wahrscheinlich war es so besser.“

Im selben Gespräch wurde Vogel gefragt, wann sie zuletzt mit Hayden gesprochen habe. Demnach hatten die beiden seit Herbst 2025 keinen persönlichen Kontakt mehr. „Es war im September oder Oktober 2025. Wir haben uns noch Nachrichten geschrieben“, erinnerte sich die Mutter. Das schwierige Verhältnis zwischen den beiden habe sich nach Vogels Darstellung im Laufe der Jahre entwickelt. Bis zu Haydens 16. Geburtstag hätten sie viel Zeit miteinander verbracht. Als die Schauspielerin anschließend durch ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Serie ‚Heroes‘ berühmt geworden sei, habe sich die Beziehung jedoch verändert.

Auch Hayden selbst hatte vor ihrem Tod über die familiären Spannungen gesprochen. Im Podcast ‚On Purpose with Jay Shetty‘ beschrieb sie, wie aus dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zunehmend eine geschäftliche Verbindung geworden sei. „Alles drehte sich nur noch um geschäftliche Dinge. Ich war ihre Vertraute, ihre Assistentin, ihre Therapeutin und die Schulter zum Ausweinen – alles, nur nicht ihr Kind“, sagte sie. Mit 19 Jahren habe sie schließlich den Mut gefunden, die berufliche Zusammenarbeit mit ihrer Mutter zu beenden. „Ich habe ihr gesagt: ‚Ich möchte nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte einfach nur, dass du meine Mutter bist'“, berichtete Hayden. Die Reaktion habe sie nachhaltig getroffen: „Ich erinnere mich, dass ich hoffnungsvoll war. Aber mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet: ‚Du schuldest mir etwas.‘ Das war alles, was sie sagte. Dann ging sie.“ Das zuständige Gerichtsmedizinbüro von Greenville County stufte Haydens Tod als Unfall ein. Als Todesursache wurden die toxischen Auswirkungen mehrerer Substanzen festgestellt, darunter Fentanyl und Alprazolam.