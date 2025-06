Stars Paris Hilton: Großes Lob an Carter Reum zum Vatertag

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat ihren Ehemann dafür gelobt, dass er das Haus ihrer Familie mit 'Liebe, Lachen und Spaß' erfüllt.

Paris Hilton hat ihren Ehemann Carter Reum dafür gelobt, dass er das Haus ihrer Familie mit „Liebe, Lachen und Spaß“ erfüllt.

Die 44-jährige Prominente hat mit Carter Sohn Phoenix (2) und die 18 Monate alte Tochter London.

Am Vatertag (15. Juni) hat Hilton jetzt ihren Partner auf ihrem Account auf Instagram in den höchsten Tönen gelobt. Paris, die seit dem Jahr 2021 mit Carter verheiratet ist, schrieb auf der Social-Media-Plattform: „Alles Gute zum Vatertag an den Papa, der unser Zuhause mit Liebe, Lachen und Spaß erfüllt. Dich als Vater zu sehen, ist das größte Geschenk – deine Freundlichkeit, Geduld und dein verspieltes Herz machen jeden Tag magisch. Phoenix, London und ich verehren dich über alle Maßen.“ Paris zollte am Vatertag auch ihrem eigenen Vater Tribut. Die Geschäftsfrau schrieb: „Alles Gute zum Vatertag an meinen unglaublichen Papa @RickHilton7. Der treueste, liebevollste und beschützendste Mann. Danke, dass du immer an mich geglaubt hast und mich meine Träume verfolgen ließest.“ Paris hatte zuvor verkündet, sich nach ihrer Hochzeit mit Carter wie „das glücklichste Mädchen der Welt“ gefühlt zu haben.