Stars Paris Hilton schwärmt von der besonderen Bindung ihrer Kinder

Paris Hilton and children at Infinite Icon: A Visual Memoir world premiere - AVALON - LA - Jan - 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 11:00 Uhr

Paris Hiltons dreijähriger Sohn Phoenix ist „so beschützerisch“ gegenüber seiner zweijährigen Schwester London.

Die Hotelerbin und ihr Ehemann, der Unternehmer Carter Reum, beide 44, begrüßten Phoenix im Januar 2023 und London im November desselben Jahres auf der Welt, und Paris genießt es seitdem, die beiden aufwachsen zu sehen.

Sie erzählte ‚E! News‘: „London und Phoenix sind Zwillinge, die immer unzertrennlich sind. Phoenix ist der beste große Bruder. Er ist so beschützerisch ihr gegenüber.” Und auch London liebt ihren großen Bruder sehr. Hilton fügte hinzu: „Sie liebt und verehrt ihn einfach und schaut so sehr zu ihm auf. Es ist wirklich erstaunlich, das zu beobachten.“

Der Star verriet außerdem, dass Phoenix‘ Geburtstag dieses Jahr eher zurückhaltend gefeiert wurde. Die Schöpferin von ‚Infinite Icon: A Visual Memoir‘ – einem Film, der Paris‘ musikalische Reise nachzeichnet – erklärte: „Wir waren einfach zu Hause. Wir waren so beschäftigt mit der Planung der Premiere und all den anderen Millionen Dingen, die gerade passieren. Deshalb werden wir bald etwas planen. Aber wir waren einfach zu Hause, haben Kuchen gegessen, Geschenke ausgepackt und einfach Zeit miteinander verbracht.“

Hilton möchte so viel Zeit wie möglich mit ihren Lieblingen verbringen – und das bedeutet auch, dass sie Jobangebote ablehnt. Im Jahr 2024 sagte die Sängerin gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe dieses Jahr wirklich gelernt, dass das Leben so schnell vergeht und es so viele unglaubliche Momente gibt. Ich möchte einfach alles in mich aufsaugen und so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe oft Nein gesagt. Man möchte all diese Momente nicht verpassen.“