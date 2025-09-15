Stars Paris Hilton: Sie besitzt 10.000 Sonnenbrillen

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 18:00 Uhr

Die Hotelerbin spricht über ihr luxuriöses Zuhause, in dem sie ein Zimmer nur für ihre Sonnenbrillen-Kollektion hat.

Paris Hilton hat in ihrem Haus ein eigenes Zimmer, das ausschließlich ihrer Sammlung von 10.000 Sonnenbrillen gewidmet ist.

Die Hotelerbin sprach über ihren luxuriösen Lebensstil und verriet, dass sie genug Brillen besitzt, um damit ein ganzes Zimmer zu füllen. Außerdem hat sie sich ihr eigenes Spa eingerichtet, damit sie die modernsten Geräte nutzen kann, ohne einen Salon besuchen zu müssen.

Gegenüber der Zeitung ‚Sunday Times‘ sagte sie: „Ich habe in meinem Haus ein ganzes Zimmer nur für Sonnenbrillen, und an jeder Wand gibt es holografische Regale mit rund 10.000 Brillen. Früher habe ich die großen, runden Dior-Modelle geliebt. Jetzt habe ich die Cat-Eye-Brillen von Karl Lagerfeld und bin total besessen von meinen ‚Karls‘.“

Über ihr Home-Spa erklärte die Unternehmerin: „Ich habe mir ein Spa in meinem Haus gebaut, das ‚Sliving Spa‘ heißt, und es hat all die Beauty-Geräte – ein LED-Rotlichtbett und eine Kryotherapie-Maschine, die ich jeden Morgen benutze, um für meinen Tag bereit zu sein. Seit sechs Monaten verwende ich außerdem dieses neue Plasma-Gerät, das mir meine Kosmetikerin Heather Nicole gegeben hat, es heißt Skin Skulpt, und ich bin süchtig danach.“

Ihr wertvollster Besitz sei ihr maßgeschneiderter pinkfarbener Bentley. „Auch wenn ich ihn nicht fahre, weil ich mich darin wie Minnie Mouse in Disneyland fühle“, enthüllte Paris. „Leute steigen sogar auf der Autobahn aus ihren Autos aus, um neben mir Fotos zu machen.“

Kürzlich kaufte die Society-Ikone ein neues Haus in Los Angeles, nachdem ihr Anwesen in Malibu Anfang des Jahres bei den Waldbränden in Südkalifornien abgebrannt war. Paris und ihr Ehemann Carter Reum sicherten sich laut ‚Wall Street Journal‘ für 63 Millionen Dollar eine Immobilie im noblen Stadtteil Beverly Park, die zuvor Schauspieler Mark Wahlberg gehörte. Das 2.830 Quadratmeter große Haus verfügt über zwölf Schlafzimmer, einen Weinkeller, eine Bibliothek und ein Fitnessstudio. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem ein Basketball- und Tennisplatz, ein Skatepark, ein Fünf-Loch-Golfplatz mit Driving Range sowie ein Pool im Resort-Stil mit Wasserrutschen.