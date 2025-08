Stars Paris Jackson: Trennung von ihrem Verlobten

Paris Jackson at 66th GRAMMY Awards LA Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 11:00 Uhr

Die Tochter von Michael Jackson und ihr Verlobter Justin Long gehen getrennte Wege.

Paris Jackson ist nicht mehr mit ihrem Verlobten zusammen.

Die 27-jährige Sängerin – Tochter von Michael Jackson und Debbie Rowe – hatte im Dezember bekannt gegeben, dass sie sich nach zwei Jahren Beziehung mit Produzent Justin Long verlobt hat. Nun gab sie jedoch bekannt, dass sich die beiden getrennt haben.

Paris reagierte auf einen Beitrag der ‚Daily Mail‘ auf X, in dem Fotos von ihr veröffentlicht wurden, auf denen sie tränenüberströmt und allein zu sehen war. Die Zeitung stellte einen Zusammenhang mit dem Todestag ihres Vaters her. Paris stellte jedoch klar: „Das sind Tränen der Trennung. Ihr interpretiert schon wieder viel zu viel rein.“ Kurz darauf bestätigte das ‚People‘-Magazin das Ende der Verlobung.

Die ‚Hit Your Knees‘-Interpretin hatte ihre Verlobung im Dezember öffentlich gemacht und damals erklärt, sie könne sich keinen besseren Partner vorstellen. In einem inzwischen gelöschten Post schrieb sie: „Die letzten Jahre mit dir waren ein unbeschreiblicher Wirbelsturm, und ich könnte mir niemand Perfekteren vorstellen, mit dem ich das alles erleben will. Danke, dass ich dein sein darf. Ich liebe dich.“

Noch vor wenigen Wochen hatte Paris erzählt, dass sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecke. Sogar ein Termin für die Trauung stand bereits fest. Gegenüber ‚Access Hollywood‘ berichtete sie: „Das Kleid wird gerade angefertigt, die Location steht und das Datum wurde von einem Astrologen gewählt – ich komme schließlich aus L.A. Ich liebe Kristalle, Astrologie und all das.“