Pat Smear - Bergenhus Festning 2019 - Oddbjorn Steffens/Gonzales Photo/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 18:00 Uhr

Pat Smear verpasst Foo Fighters-Konzerte nach 'bizarrem Gartenunfall'.

Pat Smear wird „einige“ Foo Fighters-Gigs verpassen, nachdem er sich bei einem „bizarren Gartenunfall“ „mehrere Knochen im Fuß“ gebrochen hat.

Die Heavy-Rock-Band nahm die Situation mit Humor und veröffentlichte ein gefälschtes Magazincover, das den 66-jährigen Rhythmusgitarristen im Rollstuhl zeigt, mit einem eingeblendeten Röntgenbild seines Fußes. Die Schlagzeile lautet: „Breaking News. Pat Smear – bizarrer Gartenunfall!“ Damit spielt die Band auf ‚This Is Spinal Tap‘ (1984) an, die Mockumentary, in der der fiktive ehemalige Schlagzeuger Stumpy Pepys angeblich bei einem „bizarren Gartenunfall“ gestorben sein soll und die Behörden entschieden, den Fall „am besten ungelöst zu lassen“. Jason Falkner, der sonst für Beck und St. Vincent spielt, wird Pat Smear während seiner Genesung vertreten.

Auf Instagram kommentierte die Band das Cover: „BREAKING NEWS! In klassischer Rockstar-Tradition bizarrer Gartenunfälle hat Pat Smear offenbar das neue Jahr eingeläutet, indem er seinen linken Fuß ordentlich demoliert hat. Das bedeutet, dass er leider einige Shows verpassen wird, während die mehrfach gebrochenen Knochen heilen.“

Zu den Konzerten, die Pat Smear verpassen wird, gehört ein Benefizkonzert für Obdachlosenorganisationen am 14. Januar im Kia Forum in Los Angeles. Die Foo Fighters meldeten sich im Oktober mit dem neuen Song ‚Asking For A Friend‘ zurück und kündigten eine Nordamerika-Tour 2026 unter dem Titel ‚Take Cover‘ sowie Termine im Vereinigten Königreich und Europa an.