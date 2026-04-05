Stars Patrice Aminati: Der Krebs hat wieder gestreut

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2026, 13:00 Uhr

Die Moderatorin macht tragische Neuigkeiten öffentlich: Sie befindet sich gesundheitlich in einer "schlechten Phase".

Patrice Aminati gibt ein trauriges Gesundheits-Update.

Die Influencerin erhielt vor über drei Jahren eine schlimme Diagnose: Sie leidet an schwarzem Hautkrebs. Seit einiger Zeit wird sie palliativ behandelt – die Krankheit gilt nicht mehr als heilbar. Nun macht die 30-Jährige beunruhigende Neuigkeiten öffentlich: Sie befindet sich gesundheitlich in einer „schlechten Phase“. In der SWR-Sendung ‚Nachtcafé‘ enthüllte Patrice: „Jetzt habe ich gestern Abend den Anruf bekommen: Es ist zurück, und Metastasen haben in einigen Organen gestreut.“

Trotz allem kommt Aufgeben für die Moderatorin nicht infrage. „Ich will weiterleben“, betonte sie. Prognosen müssten sich schließlich nicht zwangsläufig erfüllen. „Ich habe den Prognosen schon getrotzt. Eigentlich hat man mir gesagt, dass ich letzte Weihnachten schon nicht mehr erleben werde, und ich sitze immer noch hier“, erklärte sie. Deshalb wolle sie anderen Betroffenen Mut machen. Ihr Motto: „Glaub der Diagnose, aber nicht der Prognose.“

Am schlimmsten ist für Patrice die Vorstellung, dass ihre Tochter Charly (3) ohne sie aufwächst. Positive Gedanken geben ihr während der schwierigen Zeit Halt. „Ich bin mir ganz sicher, ich werde noch meine Enkelkinder um mich herum erleben“, erklärte die Blondine. Ihre Tochter wisse „so viel wie nötig“ über ihren Gesundheitszustand. An Tagen, an denen sie sich kraftlos fühlt, sage Patrice: „Die Mama ist ein bisschen müde.“ Vater ihrer Tochter ist Moderator Daniel Aminati, von dem sie sich im September 2025 trennte.