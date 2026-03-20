Stars Patrice Aminati gibt Einblick in ihren aktuellen Gesundheitszustand

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 14:00 Uhr

Bei Patrice Aminati wurde vor etwa drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert.

Nun hat sie sich auf Instagram mit einem ehrlichen Update gemeldet und über ihre aktuelle Situation gesprochen.

In ihrer Story reagierte die 30-Jährige auf zahlreiche Nachrichten von Followern, die nach dem Ergebnis einer kürzlich durchgeführten Untersuchung fragten. Leider sei das Ergebnis „nicht wie erhofft“ ausgefallen. In den kommenden Tagen stünden nun weitere Untersuchungen wie Bluttests, MRT und CT an. Gleichzeitig betonte sie: „Ich hoffe und bleibe zuversichtlich.“

Auch persönlich meldete sie sich aus dem Auto und sprach über ihren Umgang mit der Situation. Dabei machte sie deutlich, dass sie nicht jeden Moment feiern könne, wie es ihr Halstuch mit der Aufschrift „Celebrate moments“ suggeriert. Für sie bedeute das Motto auch, „den Moment anzunehmen“. Entsprechend versucht sie, ihren Alltag bewusst zu leben und sich auf kleine positive Dinge zu konzentrieren.

Die vergangenen Jahre waren für Aminati sehr herausfordernd. 2023 machte sie ihre Diagnose öffentlich, später wurde bekannt, dass sich Metastasen in der Lunge und weiteren Organen gebildet haben. Nach ihrer letzten Bestrahlung im vergangenen Oktober wird sie derzeit palliativ behandelt. Im Dezember 2025 sorgte zudem eine persönliche Veränderung für Aufmerksamkeit: Daniel Aminati und sie trennten sich. Wie sie selbst betonte, habe das Ehe-Aus jedoch nicht ausschließlich mit ihrer Erkrankung zu tun.