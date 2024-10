Stars Paul Di’Anno: Der Musiker ist tot

Paul DiAnno - Getty Images - Hard Rock Hell festival - Wales - November 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 09:00 Uhr

Der Musiker ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Paul Di’Anno ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Der Musikstar, der ursprünglich Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden war, verstarb in seinem Haus in Salisbury in Südengland.

Conquest Music, sein Label, teilte in einer Erklärung mit: „Im Namen seiner Familie ist Conquest Music traurig, den Tod von Paul Andrews, beruflich bekannt als Paul Di’Anno, zu bestätigen. Paul ist in seinem Haus in Salisbury im Alter von 66 Jahren verstorben.

Weiter scheint das Label: “Paul wurde am 17. Mai 1958 in Chingford im Osten Londons geboren und erlangte zwischen 1978 und 1981 als Leadsänger der englischen Heavy Metal Band Iron Maiden erste Bekanntheit. Er sang auf dem bahnbrechenden Debütalbum Iron Maiden und dem einflussreichen Nachfolgealbum Killers. Seit seinem Ausstieg bei Iron Maiden hatte Paul Di’Anno eine lange und ereignisreiche Plattenkarriere mit Battlezone und Killers sowie zahlreiche Solo-Veröffentlichungen und Gastauftritte. Obwohl er in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul Di’Anno weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte. Sein erstes retrospektives Album ‘The Book of the Beast’ wurde im September 2024 veröffentlicht und enthält die Highlights seiner Aufnahmen seit seinem Ausstieg bei Iron Maiden. Conquest Music ist stolz darauf, Paul Di’Anno in unserer Künstlerfamilie gehabt zu haben und bittet seine Legion von Fans, ein Glas auf ihn zu erheben.“

Auch Iron Maiden haben Paul Di’Anno Tribut gezollt und gewürdigt, dass er eine „immense“ Rolle für ihren Erfolg gespielt hat.