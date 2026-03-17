Film Paul Feig: Fortsetzung von ‚The Housemaid‘ wird noch dieses Jahr gedreht

Paul Feig - February 2026 - Avalon - Crime 101 World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 18:00 Uhr

Laut dem Regisseur wird Teil zwei des Thrillers noch in diesem Jahr gedreht. Zugleich bestätigte er die Rückkehr von Sydney Sweeney.

Paul Feig hat verraten, dass die Fortsetzung von ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘ im Herbst dieses Jahres in Produktion gehen wird.

Die Adaption des Romans von Freida McFadden war bei ihrer Veröffentlichung im vergangenen Dezember ein Kinohit. Feig bestätigte, dass Cast und Crew „startklar“ für die Fortsetzung sind, in der sowohl Sydney Sweeney als auch Michele Morrone ihre Rollen wieder aufnehmen werden. „Wir werden im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen. Das Drehbuch ist komplett fertig, wir nehmen nur noch ein paar kleine Überarbeitungen vor“, enthüllte der Regisseur am Sonntag (15. März) bei den Oscars gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘.

Über das Ensemble fügte Feig hinzu: „Sydney kommt zurück und Michele kommt zurück – und außerdem stoßen einige sehr spannende neue Schauspieler dazu.“ Der ‚Bridesmaids‘-Regisseur zeigte sich begeistert von der Reaktion der Kinobesucher auf ‚The Housemaid‘, nachdem seine letzten drei Filme – ‚The School for Good and Evil‘, ‚Ein Jackpot zum Sterben!‘ und ‚Nur noch ein kleiner Gefallen‘ – alle direkt im Streaming erschienen waren. „Es ist unglaublich. Wir stehen kurz davor, weltweit die 400-Millionen-Dollar-Marke zu knacken, was fantastisch ist“, schwärmte er.

Feig denke beim Filmemachen stets an das Publikum. „Deshalb ist es großartig, den Film im Kino zu sehen und all diese Menschen zu erleben, die Spaß haben und sich dabei filmen, wie sie Spaß haben. So holen wir die Menschen zurück ins Kino – indem wir ihnen eine gute Zeit bieten“, erklärte er.

Zuvor hatte der 63-Jährige offenbart, dass ihn Alfred Hitchcock bei der Arbeit an ‚The Housemaid‘ inspiriert habe. „Was ich an Hitchcock liebe, ist, dass er immer Raum für Spaß lässt. Ich habe in meinem Leben so viele Thriller gesehen, die sich selbst so ernst nehmen, dass kein Platz für Leichtigkeit bleibt“, schilderte er im ‚Filmmaker Toolkit‘-Podcast von ‚IndieWire‘. Allerdings arbeite Feig nicht so streng durchgeplant wie der legendäre Regisseur. „Ich halte mir bewusst viel Offenheit“, sagte er.