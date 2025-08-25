Musik Paul McCartney bringt 2026 neues Album heraus und tourt durch Großbritannien

Bang Showbiz | 25.08.2025, 14:00 Uhr

Der Beatles-Star hat ein geschäftiges Jahr vor sich: Er will nicht nur eine neue Platte veröffentlichen, sondern auch auf Tour gehen.

Paul McCartney steht kurz davor, sein erstes Soloalbum seit fünf Jahren fertigzustellen.

Die Beatles-Legende arbeitet nicht nur am Nachfolger von ‚McCartney III‘ aus dem Jahr 2020, sondern plant mit 83 Jahren auch eine Tour durch seine britische Heimat im Jahr 2026.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Paul hat das ganze Jahr an dem Album gearbeitet und hoffte zunächst, dass es noch Ende dieses Jahres erscheinen würde – aber wie bei den meisten Dingen ändern sich die Pläne. Es ist noch nicht ganz fertig, aber der Großteil ist aufgenommen und Paul ist wirklich stolz darauf.“ Über die Tourpläne enthüllte der Insider: „Was Live-Shows betrifft, so hat er seinem Team gesagt, dass er wieder durch Großbritannien touren möchte – also wird es nächstes Jahr auch Konzerte geben.“

Bis dahin startet der Sänger nächsten Monat seine US-Tour, die am 29. September in Palm Desert, Kalifornien, beginnt und voraussichtlich am 25. November in Chicago endet. Im Februar dieses Jahres hatte McCartney bereits eine Reihe intimer Konzerte im legendären Bowery Ballroom in New York gegeben.

Außerdem hat er ein Buch über seine Zeit mit Wings verfasst, das im November erscheinen soll. Die Kultband gründete der Musiker 1971 nach der Trennung der Beatles. In ‚Wings: The Story of a Band on the Run‘ teilt McCartney seine Erfahrungen. Der Chartstürmer erklärte: „Wir haben bewiesen, dass Wings eine richtig gute Band sein konnte. Vor riesigen Menschenmengen aufzutreten – ähnlich wie bei den Beatles – und dabei auf eine andere Weise Wirkung zu entfalten, war ein unglaubliches Gefühl.“

McCartney gründete Wings zusammen mit seiner Frau Linda, Schlagzeuger Denny Seiwell und Gitarrist Denny Laine. Zwischen 1971 und 1981 veröffentlichte die Band sieben Studioalben – darunter ‚Band on the Run‘, ‚London Town‘ und ‚Venus and Mars‘.