Musik Paul McCartney wird in Doku über seine gestohlene Gitarre zu sehen sein

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 14:00 Uhr

Das Drama um die verschwundene Bassgitarre der Beatles-Ikone wird nun als Doku verfilmt.

Paul McCartney wird in einem neuen Dokumentarfilm zu sehen sein, der das Rätsel um seine verschwundene Gitarre aufklärt.

Der Beatles-Star war am Boden zerstört, nachdem seine 1961er Höfner 500/1 Bassgitarre – die bei der Entstehung vieler Hits der Band verwendet wurde – im Oktober 1972 aus dem Heck eines Vans in London gestohlen worden war. 2018 wurde eine großangelegte internationale Suche nach dem Instrument unter dem Namen ‚The Lost Bass Project‘ gestartet.

McCartney wurde 2024 wieder mit dem Instrument vereint und ist nun an der Entstehung eines Films über das Drama beteiligt, der den Titel ‚The Beatle and the Bass‘ trägt. In einem Statement erklärte er: „Ich denke, alles, was einem gestohlen wird, möchte man zurückhaben, besonders wenn es einen sentimentalen Wert hat. Es verschwand einfach ins Universum und ließ uns denken: Wo ist es hin? Es muss eine Antwort geben…“

Die Musik-Legende wird in der Dokumentation zu sehen sein, die von Arthur Cary inszeniert wird und die Geschichte der Gitarre, ihr Verschwinden sowie die Kampagne nachzeichnet, um sie zurück zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zu bringen.

Emily Jeal, Leiterin der Spielfilmdokumentationen bei Passion Pictures, verriet gegenüber ‚Variety‘: „Von Anfang an wussten wir, dass ‚The Beatle and the Bass‘ genau die Art von unverwechselbarer, emotionaler und inspirierender Geschichte ist, die wir lieben zu erzählen. Es ist ein echtes Privileg, mit Arthur Cary und BBC Arena zusammenzuarbeiten, um die unvergessliche Geschichte von Paul McCartneys verlorener Bassgitarre auf die Leinwand zu bringen.“ ‚The Beatle and the Bass‘ wird außerdem McCartneys Bruder Mike, seinen Freund Klaus Voormann und Musiker Elvis Costello sowie Fans und Experten zeigen, die am ‚Lost Bass Project‘ beteiligt waren.