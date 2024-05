Film Paul Walter Hauser: Rolle in ‚Die nackte Kanone‘-Reboot

Paul Walter Hauser attends the 29th Annual Screen Actors Guild Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 12:00 Uhr

Der Star hat sich dem Cast der Neuverfilmung angeschlossen.

Paul Walter Hauser hat sich dem Cast der Neuverfilmung von ‚Die nackte Kanone‘ angeschlossen.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge wird der 37-jährige Schauspieler in dem kommenden Reboot an der Seite von Liam Neeson und Pamela Anderson mitspielen.

Hauser wird die Rolle des Captain Ed darstellen, der in den früheren ‚Die nackte Kanone‘-Filmen von George Kennedy verkörpert worden ist. In dem Reboot wird Neeson Franklin „Frank“ Drebin eine Rolle übernehmen, die zuvor von Leslie Nielsen gespielt wurde. Das Projekt wird von Akiva Schaffer geleitet, der zudem als der ausführende Produzent fungiert. Die Komödie wird von Seth MacFarlane und Erica Huggins über Fuzzy Door produziert, während Daniel M. Stillman als ausführender Produzent des Neustarts fungiert. Das Drehbuch zu dem kommenden Film ist von Akiva, Dan Gregor und Doug Mand geschrieben worden und der Film erscheint am 18. Juli 2025. Unterdessen hatte Paul zuvor verkündet, dass sich seine schauspielerischen Fähigkeiten im Laufe seiner Karriere verbessert hätten. Der Filmstar verglich seine Schauspielkarriere mit der Musikkarriere von Dave Grohl, dem Gründer der Foo Fighters. Während eines Auftritts bei ‚In the Envelope: The Actor’s Podcast‘ verriet Paul: „Ich vergleiche meine Schauspielerei echt damit, wie Dave Grohl über die Musik spricht; man kann zum Beispiel eine klassische Ausbildung haben oder einfach nur scheiße sein und dann gut werden.”