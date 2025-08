Musik Paul Weller will Oasis nicht live sehen, weil er ‚große Gigs‘ nicht mag

Paul Weller - OCTOBER 2024 - AVALON - London Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 11:00 Uhr

Der britische Musiker enthüllt, dass er Stadion-Shows alles andere als reizvoll findet.

Paul Weller wird die ‚Oasis Live ’24‘-Tour nicht besuchen, weil er keine Lust auf „große Gigs“ hat.

Der ‚The Jam‘-Star, der gut mit Noel Gallagher befreundet ist, gab zu, dass er sich keines der Konzerte der wiedervereinigten Band in diesem Jahr ansehen wird – ganz einfach, weil er kein Fan von Stadion-Shows ist und es bevorzugt, Bands in kleineren, intimeren Locations zu erleben.

In einem Interview mit Jo Whiley auf ‚BBC Radio 2‘ erklärte Weller: „Ich habe sie [Oasis] nicht gesehen, nein… Ich bin kein großer Fan von großen Gigs. Ich habe Noel vor ein paar Wochen oder Monaten gefragt: ‚Machst du irgendwelche Warm-up-Shows?‘, was er nicht vorhatte.“ Der britische Sänger fügte hinzu: „So etwas würde ich mir in einem kleineren Club anschauen, aber ich mag einfach keine großen Gigs. Ganz egal, um wen es geht.“

Seine Abneigung gegen Stadion-Shows begründete der Songwriter folgendermaßen: „Am Ende ist es sowieso egal, wo man sitzt – es sei denn, man sitzt ganz vorne in der ersten Reihe. Man schaut die ganze Zeit nur auf die Leinwände. Das nimmt mir etwas die Magie, weil ich die Leute, die da oben stehen und singen, wirklich sehen will – mit eigenen Augen.“

Der 67-Jährige betonte dennoch, dass er sich für seinen Freund Noel freut, da das Oasis-Comeback ein „kulturelles Großereignis“ sei. „Man weiß ja, wie das für ihn laufen wird – es wird verrückt. Ich hab zu ihm gesagt: Das wird ein kultureller Moment“, verriet er. „So viele Menschen, mit denen ich auf der Straße rede – und nicht unbedingt Leute, die man als Oasis-Fans erwarten würde – aber sie gehen alle hin.“ Weller zeigte sich überzeugt: „Das ist ein Moment, der für immer in Erinnerung bleiben wird.“