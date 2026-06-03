Stars Peabo Bryson: Grammy-Gewinner stirbt mit 75 Jahren

Peabo Bryson - January 2025 - Avalon - Philadelphia BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 09:00 Uhr

Trauer um Peabo Bryson: Der Grammy-prämierte Sänger, der vor allem durch seine Interpretation des Disney-Klassikers ‚Die Schöne und das Biest‘ bekannt wurde, ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Nachdem am Sonntag bekannt geworden war, dass Bryson einen Schlaganfall erlitten hatte, bestätigte ein Sprecher am Dienstag seinen Tod. Demnach sei der Musiker am Dienstagabend friedlich eingeschlafen.

In einer Erklärung wurde Brysons außergewöhnliche Karriere gewürdigt. Über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg habe seine unverwechselbare Stimme Menschen durch besondere Lebensmomente begleitet – von freudigen Feierlichkeiten bis hin zu Zeiten des Trostes und der Inspiration. Sein musikalisches Vermächtnis werde in den Herzen seiner Fans und all jener weiterleben, die er mit seinen Liedern berührt habe.

Zum Zeitpunkt seines Todes sei Bryson von seiner Familie und engen Vertrauten umgeben gewesen. Auch seine Angehörigen bedankten sich für die weltweite Anteilnahme und die zahlreichen Beileidsbekundungen von Fans, Freunden und Weggefährten. Zugleich baten sie um Privatsphäre, während sie den Verlust eines geliebten Ehemanns, Vaters, Familienmitglieds und Künstlers verarbeiten.

Bryson hinterlässt seine Ehefrau Tanya Bonafac. Seine Familie zeigte sich trotz des schweren Verlusts dankbar für die große Liebe und Wertschätzung, die dem Sänger zeitlebens entgegengebracht wurden. Seine Musik werde auch künftige Generationen begleiten und sein Andenken bewahren.